Lurín: reportan fuerte explosión de pirotécnicos dentro de almacén cerca a la playa Arica

En Lurín, usuarios en redes sociales registraron una fuerte explosión de pirotécnicos dentro de un almacén cerca a la playa Arica. Según la página oficial de los bomberos, el suceso ocurrió alrededor de la 1.45 p. m. del 14 de diciembre. Al menos, seis vehículos acudieron a apagar el siniestro.

El dirigente vecinal de la zona, José Coll, señaló en RPP que “la parte fuerte ya pasó, ya que se descartó explosión de gas”. En esa línea, los Bomberos llegaron a tiempo para apagar las llamas del fuego. Sin embargo, algunas viviendas aledañas se habrían visto afectadas por el hecho.

De acuerdo al medio Reporte Lurín, aún los hombres de rojo continúan con su labor para confinar el siniestro. Incluso, la municipalidad dio otro vehículo para un mayor soporte a la emergencia. La Compañía 129 sostuvo que no hay heridos por este suceso; no obstante, sí hay pérdidas materiales. Por otra parte, este almacén sería clandestino y no tendría autorización para funcionar.

En imágenes difundidas en redes sociales se escucha que el fuerte estruendo se propagó por varias cuadras. Asimismo, en un material audiovisual difundido en Twitter, se observa cómo algunos transeúntes se asustan ante la gran presencia de humo.

Aún los bomberos continúan con su trabajo y se espera que pronto culminen. Recuerde que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que se debe comunicar son el 116 (de los bomberos) o al 105 (de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú).

¿Qué hacer en caso de incendio?