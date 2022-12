Gobierno oficializa el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días

La tarde de este 14 de diciembre, el Gobierno oficializó el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días. La medida fue publicada en el diario El Peruano. Hasta el momento, no se ha declarado toque de queda en territorio nacional.

Mediante el Decreto Supremo n.º 143-2022-PCM, se declaró, por el término de 30 días calendario, el estado de emergencia a nivel nacional. “La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, precisa el informe.

Asimismo, detalla que, durante el estado de emergencia, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, de reunión y libertad y seguridad personales.

Respecto, a las acciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas, indicó que, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término de esta medida, la PNP debe presentar al titular del Ministerio del Interior un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos.

¿Qué implica el estado de emergencia?

“El decreto no especifica las medidas puntuales, sino que establece de manera genérica lo que ya señala el artículo 137 de la Constitución, que de manera expresa señala que, durante el estado de emergencia, se pueden suspender ciertos derechos fundamentales. El tema es que no se ha especificado claramente cuáles son las medidas que van a darle contenido a esa suspensión”, explicó el abogado constitucionalista Heber Campos.

En ese sentido, detalló que es imperioso que el Ejecutivo precise las medidas porque, de lo contrario, nadie podría estar en las calles en este momento.

No ha establecido ninguna prohibición puntual. El derecho siempre lo tendremos, lo que hace el estado de emergencia es suspender el ejercicio . “Tiene que ver con la relación que dicha medida tiene con el fin de estado de emergencia (evitar que se atente contra la seguridad pública). Por ejemplo, si yo me reúno con mi familia en mi casa, ello no guarda ninguna relación con el fin del estado de emergencia, por lo que no podría estar prohibida ni limitada”, puntualizó el especialista.

¿Por qué se dictaminó estado de emergencia nacional?

Alberto Otárola dijo a la prensa que esta normativa se justifica en “los actos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos que, ciertamente, ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas, y que requieren de una respuesta contundente y de autoridad por parte del Gobierno”.

Fallecidos por protestas en Perú

En La Libertad, un hombre perdió la vida durante la toma del puente Chao, en Virú. La región ubicada en el norte del país se unió a las protestas que exigen celeridad de las nuevas elecciones generales y el cierre del Congreso de la República.

El deceso del ciudadano de La Libertad se suma a las muertes de Becan Romario Quispe Garfias (18), Jonathan Encino Arias Choccepuquio (18), Wilfredo Lizarme Barboza (18), Miguel Arcana (38), y los menores de edad de iniciales D. A. Q. (15) y R. P. M. (16). Además del joven de 19 años que perdió la vida este miércoles 14 de diciembre en el hospital Guillermo Díaz de la Vega de Abancay tras permanecer internado en la unidad de cuidados intensivos.