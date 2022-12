Cerca de 1.500 ronderos llegaron a la ciudad de Cusco y exigen cierre del Congreso

Cientos de ronderos arribaron hasta la ciudad de Cusco este miércoles 14. Los comuneros se movilizaron en camiones desde la provincia de Quispicanchi y se instalaron en la plaza Mayor cusqueña . Ellos se plegarán a las protestas contra el Congreso y el adelanto de las elecciones.

De acuerdo con el reporte de URPI-LR, se trata de aproximadamente 1.500 personas. Todos ellos ingresaron a Cusco en camiones y luego caminaron por las principales vías al promediar las 9.00 a. m. Exigen que sus demandas sean escuchadas por el Ejecutivo y el Legislativo.

Tadeo Suquihuamán, dirigente de los ronderos de la comunidad de Soncomarca, explicó a La República que su arribo a la ciudad busca reforzar las manifestaciones que se realizan a nivel nacional. Agregó que las marchas serán pacíficas y se identificará rápidamente a personas que quieran infiltrarse a fin de cometer actos vandálicos.

“Todos los congresistas, incluida Dina Boluarte, que se vayan, no nos representan. Somos ronderos que administramos justicia, no somos terroristas, somos pacíficos. El Congreso no quiere reconocer que actuó de forma golpista”, explicó Suquihuamán a este medio.

El dirigente añadió que no están de acuerdo con la detención del vacado expresidente Pedro Castillo . Reafirmó que su principal objetivo es lograr que el Legislativo sea cerrado.

A su paso por Cusco, los manifestantes recibieron agua y gaseosas por parte de la ciudadanía.