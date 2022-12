Alrededor de 2.000 militares resguardarán puntos críticos de Arequipa

En el primer día del estado de emergencia, declarado para el departamento de Arequipa, el personal de las Fuerzas Armadas resguardó diferentes puntos críticos este miércoles 14 de diciembre. E l comandante general de la Tercera División del Ejército, Jhony León Rabanal, informó que son alrededor de 2.000 militares los que se desplegarán por toda la región.

Aseguró también que se liberará las principales carreteras con destino a regiones como Lima, Puno y Cusco, en las que los manifestantes persisten con bloqueos. “Con la Policía Nacional, de manera progresiva, van a ir saliendo y habilitando todas las vías. En el transcurso de hoy y mañana se estarán habilitando las vías”, señaló León.

Según la jefatura militar, en Arequipa se registraron cinco puntos críticos o de interrupción de la vía normal. Estos están ubicados en los distritos de Majes (Caylloma), en Ocoña (Camaná), en Chala (Caravelí), en La Joya y Cerro Colorado (Arequipa). En estas jurisdicciones ocurrieron actos vandálicos, como saqueos en tiendas y empresas privadas.

En ese marco, se dispuso el despliegue militar para el resguardo de los servicios públicos esenciales, instituciones públicas y zonas estratégicas . Así como sucedió este miércoles en los alrededores del Ministerio Público, la Corte Superior de Justicia de Arequipa y alrededores del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón.

El comandante general acotó que, durante el estado de emergencia por 60 días en el departamento de Arequipa, la ciudadanía tiene el derecho de manifestar pacíficamente, de manera que, su personal no utilizará armas letales para enfrentarse con ellos. “ Estamos con los pobladores, son nuestros ciudadanos, no es necesario enfrentarnos contra ellos (...) Que sigan protestando, pero no de manera violenta ”, detalló.

Además, explicó que las mesas de diálogos deben ser entabladas por alcaldes distritales, fiscales, juntas vecinales y la Policía. El Ejército solo se encargará de brindar seguridad en los activos críticos.