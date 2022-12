Atienden en Lima a niña que fue herida en Andahuaylas

La escolar de 14 años que sufrió el impacto de un perdigón en el ojo izquierdo durante las protestas en Andahuaylas fue internada ayer en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), en Lima, donde será operada.

La menor fue traída luego de que su madre solicitara apoyo para que no pierda la vista.

Según explicó el director del INO, Félix Torres Cotrina, la adolescente padece de un trauma ocular cerrado, por lo que debe pasar por diferentes exámenes oftalmológicos. “Hay hemorragia intraocular y también hemorragia coroidea”, comentó el experto a La República.

Tras los resultados de estos exámenes, se tiene programada una intervención quirúrgica. “Este tipo de traumas oculares dejan una secuela, esperemos que en este caso no sea tan grave o el nivel de visión no se vea disminuido. En caso de que las afectaciones no sean fuertes, se puede recuperar hasta el 70% de la vista”, señaló. Y agregó que la operación y tratamiento están cubiertos en su totalidad por el Seguro Integral de Salud.

La escolar resultó herida en Andahuaylas, Apurímac, cuando caminaba en dirección a su casa, tras salir del colegio.

“Ella pasaba por la calle durante los enfrentamientos y le cayó un perdigón en el ojo izquierdo, ahora los médicos me dijeron que mi niña está muy grave”, señaló su madre, Angélica Chávez.

La madre de familia teme que su hija pierda la visión. “El médico que la está tratando me dijo que va a entrar a una intervención quirúrgica. Me da temor que pierda el ojo porque es una niña que está en edad escolar”, agregó.

También precisó que ella y su otro hijo de 20 años también resultaron heridos por las manifestaciones. Pide que cese la violencia en Andahuaylas.

La trajeron con transbordo

El Ministerio de Salud, a través de SAMU, gestionó el traslado de la menor. Primero fue llevada de Apurímac a Ayacucho y luego a Lima por vía aérea.

El perdigón que la hirió es similar a los que emplea la policía, señalaron los médicos de Andahuaylas.