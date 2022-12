Bebé de 6 meses tuvo 5 aneurismas y ahora necesita 50.000 soles anuales para tratamiento

Mateo es un bebé de 6 meses que ha sido diagnosticado con el síndrome de Kawasaki y que, a consecuencia de ello, ha sufrido cinco aneurismas. Sus familiares piden apoyo para recolectar los S/ 50.000 anules que se necesitan para su tratamiento.

De acuerdo a su madre, el infante fue llevado al hospital Almenara luego de presentar un cuadro de fiebre que no cesaba. “La doctora lo examinó y dijo que todo estaba bien y que posiblemente sea una infección urinaria. Entonces, me mandó únicamente exámenes de orina, ni siquiera de sangre”, contó.

Sin embargo, como el problema persistía, lo llevaron a la clínica Delgado. Una médica lo revisó y les dijo que el bebé tenía síndrome de Kawasaki. “No tiene nada que ver con infección urinaria o estomacal. Ahorita lo que necesita es que inmediatamente le empiecen a poner inmunoglobulina vía endovenosa”, manifestó la galena.

La especialista derivó al bebé al Seguro Social debido a que el costo de los medicamentos iba a resultar muy elevado de forma particular. En el hospital Almenara, Mateo fue hospitalizado y dejó de tener fiebre por unos días, pero volvió a aumentar de temperatura, por lo que tuvo que continuar con el tratamiento aplicándole inmunoglobulina.

La mamá indicó que el menor nunca fue revisado por un cardiólogo. “La primera excusa fue que yo tuve COVID-19 y nos aislaron. Entonces, el cardiólogo no se podía contagiar de COVID. Luego, decían que estaba de viaje. Entonces, nosotros presentamos una denuncia en SuSalud. Gracias a esa denuncia, los doctores hicieron una junta médica, pero determinaron que no era apto para que lo vea un cardiólogo”, manifestó.

Ante esta situación, decidió llevar al infante a la clínica Delgado para que este especialista vea a su hijo. “La doctora nos dijo: ‘Efectivamente, debió recibir aspirina. Es más, la segunda dosis de inmunoglobulina no debió ser solo inmunoglobulina, debió ser con un corticoide’. Es decir, mucho más fuerte para que ataque al virus. Le hicieron un ecocardiograma y el bebé tenía cinco aneurismas”, relató .

Foto: La República

Debido a que la cita en EsSalud estaba programada para un mes y medio y el menor necesita de controles quincenales que incluyen ecocardiogramas y electrocardiogramas, decidieron llevarlo a otro establecimiento.

“Lo que nosotros requerimos es seguir con el tratamiento que ya iniciamos y, por eso, lo estamos haciendo vía particular porque yo no puedo esperar las citas del Estado, no puedo esperar a que me toque un buen o un mal doctor porque lastimosamente es así”, dijo.

La mamá de Mateo indicó que los costos se elevan a S/ 50.000 anuales, ya que al ser los aneurismas una enfermedad preexistente, no tiene cobertura del seguro:

“Como papás, hemos visto la forma de recolectar, pero igual no vamos a poder con todo. Por eso, estamos pidiendo la ayuda, para que nos apoyen y, de esa forma, aplacar ciertos gastos”, mencionó.

Si tienes la posibilidad de aportar económicamente, puedes hacerlo a través de las siguientes cuentas: