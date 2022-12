Arequipa: manifestantes incendian Fiscalía y Poder Judicial de Camaná

Los desmanes perpetrados por las turbas de manifestantes continúan en la región Arequipa. Esta vez, el blanco fue la sede de Ministerio Público, en la provincia arequipeña de Camaná, hasta donde llegaron decenas de personas, en su mayoría varones, para luego de unos minutos de realizar algunas arengas, lanzar piedras contra el edificio.

Los hechos iniciaron poco antes del mediodía de este martes 13 de diciembre, cuando un grupo de manifestantes llegó hasta el jirón 28 de Julio en Camaná. En un inicio encontraron, un contingente reducido de agentes de la Policía que trató de proteger el establecimiento; sin embargo, los manifestantes arremetieron con una serie de objetos contundentes luego de prender fuego a algunas llantas. Los miembros del orden tuvieron que retirarse debido a que la violencia fue en aumento.

Premunidos con palos, piedras y diversos objetos contundentes, los sujetos comenzaron a causar destrozos en la parte exterior del edificio estatal, mientras el fuego y la humareda iba en aumento. Con algunas herramientas pretendieron abrir las puertas del Ministerio Público, pero no tuvieron éxito. No obstante, no detuvieron el ataque.

Otros también dañaron el ornato público. Mientras que algunas voces insistían en que la multitud siga su paso por la ciudad, la mayoría de manifestantes persistía en ingresar a la Fiscalía.

Pero el Ministerio Público no fue el único edificio estatal perjudicado con el paso de la ciudadanía. También provocaron materiales a la sede del Poder Judicial. Vidrios y puertas rotas es lo que dejaron a su paso. Tras lo ocurrido, un grupo de personas apoyó a los trabajadores a apagar el amago de incendio que los manifestantes dejaron en la puerta de ingreso del establecimiento.

Las protestas en diversos puntos de la región Arequipa continúan. Si bien los titulares de los ministerio de Defensa y del Interior llegaron a la Ciudad Blanca, las manifestaciones continúan.

En la víspera, los enardecidos manifestantes que se desplazaban por el cono norte de la provincia de Arequipa ingresaron al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, donde provocaron graves daños materiales.