Profesores en la era digital: adaptarse o morir

Con información de Óscar Chumpitaz, enviado especial a España

La transformación digital avanza a una velocidad vertiginosa y ello empuja a descubrir nuevos marcos sobre cómo debemos enfocar la educación y sobre cómo queremos aprender. Desde que comenzó la pandemia, estudiantes y docentes están adaptándose a una nueva forma de aprender y enseñar, que implica necesariamente la educación virtual y nuevas herramientas educativas.

La dinámica que provocó la emergencia sanitaria no fue novedad para algunos docentes que ya trabajaban en estos escenarios, pero para otros fue el primer paso en un mundo de nuevas tecnologías.

La República estuvo con cuatro profesores peruanos que asistieron a enlightED, la conferencia mundial de educación, tecnología e innovación, realizada por la Fundación Telefónica en Madrid, España, donde se abordó tres temas principales: las habilidades digitales de hoy y del mañana; las aulas disruptivas y el avance en la equidad y la inclusión a través de la innovación.

Tecnología, el futuro

“Los profesores nos hemos dado cuenta lo importante que es que el docente salga de su zona de confort, que pase de una actividad más rutinaria a una más lúdica, más innovadora, donde los estudiantes puedan ser los propios protagonistas de su aprendizaje”, afirma Elizabeth Carhuamaca Pariona, maestra en el colegio Víctor Raúl Haya de la Torre y coach educacional de ProFuturo.

Hace dos años que el Oráculo Matemágico aterrizó en las aulas de este colegio y Elizabeth lo tiene claro: la tecnología es el futuro de la educación.

Actualmente, además de utilizar la tecnología en la enseñanza de sus alumnos, capacita a otros docentes en habilidades tecnológicas para que puedan aplicar la educación digital en sus aulas.

Experiencia. Elizabeth Carhuamaca en enlightED de Madrid. Foto: Fundación Telefónica

Enseñar jugando

Sayuri Almirón Zúniga estudió educación y hoy es profesora de primaria con especialidad en computación y robótica, en el colegio parroquial Santa María del Rosario y ha logrado que niños y niñas de Villa María del Triunfo aprendan con alegría el diseño de robots.

“Me fui capacitando en un mundo que no había conocido de niña. Sentí fascinación, y no me detengo desde entonces”, manifiesta esta docente de computación y robótica educativa. Reconoce que su primer peldaño fue el proyecto Aula Digital de Fundación Telefónica.

“Para los chicos es una fiesta tener un ambiente especial en donde gracias a diversos dispositivos y equipos pueden crear robots. Al comienzo construyen lo que se les ocurre, pero les voy explicando que si resuelven problemas no lo son; y mientras aumentan de grado, sus pensamientos son más estructurados, más críticos y más complejos”, explica.

Virtual. Tecnología en el aula, un cambio para enseñar mejor. Foto: Fundación Telefónica

Qantu, aula abierta

Carlos Pino Castro es coordinador pedagógico de la red rural Fe y Alegría 44 de Quispicanchis, Cusco, y resaltó la necesidad de mejorar las redes educativas a través de un director que permita una mejor orientación a la gestión educativa.

Él llegó a Madrid con apoyo de la OEA, representando a 156 docentes de 23 instituciones educativas. Recuerda que en tiempos de la pandemia nació el proyecto Qantu Aula Abierta.

“Este es un trabajo a través de la metodología del aprendizaje basado en proyectos, elaboración y uso de cuadernos de autoaprendizaje, apoyo con soporte tecnológico, y el rol del tutor personalizado”, indica.

Culminó el evento de Fundación Telefónica sobre tecnología y educación. Foto: Fundación Telefónica

Romper el miedo

Pedro Gutiérrez Zúñiga, profesor de educación primaria de la institución educativa Santa María del Rosario, en Villa María del Triunfo, también llegó a la conferencia mundial EnlightED 2022 para aprender cómo enseñar las matemáticas, la equidad y la inclusión en las aulas.

“Los docentes debemos de romper el miedo a la tecnología”, opina y recuerda que su historia con la innovación en el aula empezó cuando Fundación Telefónica lo invitó a un evento de docentes líderes y conoció las ventajas de trabajar con las tablets.

DATOS

Posicionados. Los docentes que aprendieron de lo sucedido serán los que, en un par de años, estén mucho mejor posicionados por su actitud innovadora y el tipo de educación que ofrecerán a los estudiantes.