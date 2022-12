El problema de este país es que se santifica a empresarios corruptos

La exautoridad regional (2015-2018), en esta entrevista, advierte que los gobiernos regionales se convirtieron en competidores de los municipios. Ejecutaron obras pequeñas. En este ejercicio, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ejecutó 287 obras. En cada expediente, la inversión no supera el millón de soles. Además gastan S/ 112 millones en 35 proyectos, cuyos presupuestos promedian diez millones de soles. Eso quiere decir que la inversión va a canchas, veredas, infraestructura pequeña, etc. sin impacto regional. Esa atomización de los recursos no se debe a la ausencia de recursos. Todo lo contrario, en este año el GRA dispuso de S/ 500 millones, fruto de la renta minera. No es lo único. Transfirió casi la mitad de sus recursos a los municipios. Desde su perspectiva, eso debe corregir la futura gestión de Rohel Sánchez Sánchez.

También es impresionante la cantidad de obras paralizadas. Varias de ellas provienen de su gestión, los hospitales de Chala, Cotahuasi, Camaná y Maritza Campos.

Aclaro, ninguna de esas obras dejé paralizadas. Además de los hospitales, la vía del Cono Norte, Arequipa-La Joya, la vía de Evitamiento y el proyecto Arma, todas estaban en ejecución. En el caso del hospital Chala faltaba 2%, el retraso se debió a la construcción adicional de una sala quirúrgica que reclamó la población ¡Qué no hayan terminando 2% en cuatro años es preocupante! En el caso del hospital Camaná, el contrato se resolvió en diciembre de 2019, conciliaron con la empresa en el arbitraje, la obra no pudo retomarse porque el GRA retiró ventiladores y jamás los repusieron ¿Culpa de mi gestión? En el caso del hospital de Cotahuasi, la gestión Cáceres resolvió el contrato, hicieron un saldo de obra, cuyo monto estaba sobrevalorado. Si el Maritza Campos avanza a paso de tortuga, al GRA debe concluir el contrato, ejecutar carta-fianzas y concluir la obra por administración directa.

Sobre el hospital de Chala, la Contraloría advierte un perjuicio S/ 4 millones. Se le concedió 13 ampliaciones a la empresa, se inició la recepción de la obra sin haberla concluido y de los equipos sin probarlos. La Contraloría pide una denuncia penal contra usted.

Las ampliaciones de plazo las decide la empresa supervisora. Contraloría, ¿está diciendo que la autoridad política conozca los detalles técnicos de la obra para indicar si decide una ampliación? Sobre la recepción de equipos no dimos ninguna conformidad, se inició el proceso, pero lo continuó Cáceres Llica con nuevos funcionarios.

PUEDES VER: Docentes se dividen por adelanto de elecciones

Sobre las ampliaciones de plazo el informe de Contraloría dice que usted tenía conocimiento de ello.

Si la empresa te da el visto bueno, yo con qué criterio técnico voy a contradecirle e indicarle que no corresponde la ampliación.

El electo gobernador Rohel Sánchez dijo que en ese hospital no hay agua ni alcantarillado.

No tengo conocimiento. Los servicios básicos están incluidos en el proyecto. Estos proyectos fueron financiados por el Ministerio de Salud, ellos aprobaron el expediente técnico. Me sorprendería que se les haya pasado algo tan relevante.

En las elecciones pasadas, llamó la atención de la postulación de Javier Ísmodes en su movimiento Arequipa, Tradición y Futuro, un enemigo enconado que había acusado a su gestión de corrupta.

Él debería responder porqué se afilió al movimiento. Yo soy secretaria de la Mujer, no tengo capacidad de veto. No soy dueña de Arequipa, Tradición y Futuro.

¿Javier Ísmodes fue un buen candidato?

Tuvo la oportunidad de replantear su perfil en una organización seria que cumplió los requisitos de ONPE y Jurado.

¿Es un buen candidato?

A la luz de los resultados creo que no. Pero entendamos algo. A la gente le gusta la aparición de rostros nuevos.

¿Cuando usted empezó en política se pensó que haría una trayectoria política, ¿qué pasó, ya no participará en elecciones?

Sigo haciendo política desde la sociedad civil. La organización “Cultura Democrática” me abrió sus puertas para apoyar en el fortalecimiento de movimientos regionales, como Arequipa, Tradición y Futuro. Mis fuerzas están en eso y estoy en otra etapa de mi vida (pronto será madre) y a quehaceres académicos. En este momento no tengo planeado armar una candidatura.

¿Le quedó ganas de postular después de cómo terminó su gestión?

Es duro. No lo niego en esta coyuntura donde hay el riesgo de enfrentar denuncias, investigaciones, de recibir maltratos mediáticos sin fundamento y con rumores. De mi se dijo tanto, que me fugué del Perú, que mandé a incendiar el gobierno regional, pero estoy acá. Me desarrollo en mi campo profesional y académico. En mis momentos difíciles mi sostén es Dios, la virgen, la mamita de Chapi y mi familia. Me quedan las buenas cosas que se hizo, combatir la anemia infantil, becar a miles de profesores, darles una laptop que les sirvió en la pandemia, echar andar “primeras piedras” que finalmente dieron fruto. Se concluyó el hospital de Mollendo, el instituto Jorge Basadre, la vía Mollebaya-Pocsi, la Variante de Uchumayo está ahí, contra todo lo que digan.

A propósito de la Variante de Uchumayo, hay una acusación contra usted. La empresa Iccgsa la acusa de que le entregó un soborno por la firma del contrato.

Seguiré colaborando desde el primer día que me denunciaron. Voy a defenderme. Es el dicho de una empresa corrupta, no hay un tercero que lo corrobore. Son funcionarios que se pusieron de acuerdo para recuperar los S/ 30 millones que les ejecutamos de la carta fianza por incumplir el contrato. Abandonaron la obra.

Usted no mandó un primo (para supuestamente cobrar el soborno)

Es totalmente falso y me seguiré defendiendo.

Informes de Contraloría revelan que el GRA fue concesivo con esta empresa.

Si hubiese sido así, no le habríamos resuelto la carta fianza y la obra estaría abandonada. Todo (ampliación de plazos) se hizo con el visto bueno de las empresas supervisoras.

Esta empresa formó parte del Club de la Construcción, un conjunto de empresas que pagaban sobornos para hacerse de las obras del Ministerio de Transportes. ¿Por qué no pensar que en el GRA no podrían haber aplicado el mismo esquema?

La licitación la organizó la OIM, no el Gobierno Regional. Nuestras dudas tendrían que estar ahí. Nosotros solo fuimos notificados del ganador. El problema de este país es que se santifica a los empresarios corruptos. Mira, la declaración (Sada Goray), ósea la señora era un ángel. Ese Zamir Villaverde, también un héroe. De igual forma, los de Odebrecht, todos son unos héroes, hasta ahora no pagan nada, se burlan del Estado. Se hacen cortinas de humo y se hace creer que todo lo que sale de la boca de esta gente está santificado.

PUEDES VER: Tránsito restringido en Arequipa por bloqueos en la carretera Panamericana Sur

Otro proceso de su gestión es el caso Correcaminos, cobro de coimas en la Gerencia de Transportes.

No estoy incluida en ese proceso. Soy testigo, he declarado varias horas. A cuatro años del proceso y, con prisiones preventivas firmes, yo esperaba que las sentencias debían emitirse ya.

Pero lo real es que ahí hubo corrupción.

Se quiere atribuir a mi gestión una corrupción que viene desde los Consejos Transitorios de Administración Regional.

Majes Siguas II es una obra también reactivada en su gestión, pero sigue detenida. Pese a la firma de la Adenda 13, la empresa concesionaria se resiste a reiniciarla.

Estoy sorprendida. Pese a todos los esfuerzos hechos para activar el proyecto, la empresa no se ha interesado en el proyecto y tampoco dá la cara. Es falta de transparencia. Por otro lado, también sorprende que el GRA no haya concluido en comprar menos de diez predios en cuatro años. En mi gestión se adquirió más de cuarenta.

No hay una agenda de obras importantes para consolidar el desarrollo del sur.

Las autoridades tratan de sobrevivir. Se perdió una visión de desarrollo e integración. Los gobernadores se convirtieron en alcaldes. Transfieren dinero para no llegar en rojo en su ejecución. No son capaces de impulsar obras importantes. Los gobiernos regionales no pueden perder su visión de desarrollo regional. Además, de garantizar educación y salud, deben promover inversión. Otro eje que no debe descuidarse es la integración del sur, hay proyectos detenidos que ayudaban a ello, como el gasoducto del sur. La obra sigue paralizada.

¿Cómo ve el panorama político?

Si antes los actores eran Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, ahora se ha sumado el aparato judicial en un hecho sin precedentes. Es otro de los actores en la pugna política. No recuerdo haber visto tanta declaración y filtración de investigaciones a la prensa. Eso funcionó en la renuncia de PPK y la vacancia de Vizcarra. Ha generado tremenda inestabilidad política. La agenda pública se concentra en torno a estos conflictos. Da la impresión que el Ministerio Público se hubiese convertido en un arma para traerse abajo gobiernos. Ninguno de estos dos presidentes ha sido sentenciado hasta ahora.