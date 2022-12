Docentes se dividen por adelanto de elecciones

La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate-Perú), liderados por sus dirigentes de Puno, anuncian un paro nacional de 24 horas el próximo 15 de diciembre. Exigen el cierre del Congreso y nuevas elecciones generales tras la vacancia de Pedro Castillo.

Uno de los impulsores de esta protesta es el dirigente magisterial César Hugo Tito Rojas.

Para Tito Rojas, el Congreso es mafioso, no tiene legitimidad, no puede permanecer hasta el 2026. De igual forma, Tito Rojas opina que Dina Boluarte no representa al país y su investidura carece de legitimidad. “Ella no es nuestra presidenta. (…) Si algo de dignidad le queda, que renuncie. Que convoque una Asamblea Constituyente y nuevas elecciones”, le dijo al corresponsal de La República, Liubomir Fernández.

Varios gremios de Puno anunciaron que se sumarán a esta convocatoria. Debe ser una fecha de indignación contra el Parlamento y el Ejecutivo, dijeron varios dirigentes.

Sin embargo, no todo el magisterio está de acuerdo con la propuesta de Fenate-Perú. Hamer Villena Zúñiga es secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep), otro de los gremios que afilia a los profesores.

Sobre esta convocatoria, dijo Villena, sus afiliados coinciden en la convocatoria a elecciones, pero previo proceso de transición con la actual presidenta Dina Boluarte. En esta etapa deben prepararse los comicios, desarrollar las reformas para mejorar la representación política.

Villena fue duro con el Fenate. Le acusó de tener un doble discurso. Cuando Pedro Castillo estaba en el gobierno y se sabía de sus actos de corrupción, no pedían su renuncia, ni adelanto de elecciones. “Con Castillo, fuera de escena lo piden“, dijo.

Fenate-Perú, afirmó el dirigente del Sutep, es un sindicato que gozó de la bendición del exmandatario. Lo formalizó. Villena puso en duda la calidad moral de sus dirigentes. Recordó que César Tito Rojas es un integrante del Movadef, el brazo legal de Sendero Luminoso. No es un invento mío, hay informes policiales, señaló. Esos son los líderes que exigen adelanto de elecciones, concluyó.