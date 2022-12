Denuncian supuesta estafa e incumplimiento de presentación de ‘Floricienta’ en La Casa de Papá Noel

Esperanzados en ver a la artista Florencia Bertotti, de “Floricienta”, diversos ciudadanos compraron sus tickets en Entrada Ya para asistir al evento “Enciende el Árbol de Navidad” que debía realizarse el último 8 de diciembre en La Casa de Papá Noel, de la Casa Prado, en Miraflores.

Sin embargo, la actividad fue postergada para el 10 de diciembre, tal como se lo comunicaron los organizadores del evento a Cristina Vega y a otra mujer que prefirió reservar su identidad, dos de las más de 200 personas que adquirieron sus boletos para esta festividad , informaron ambas a La República.

“Lamentablemente, por cuestiones de garantía, por lo que pasó ayer (7 de diciembre) y varias cosas, no han dado las garantías del evento de hoy. ¿Ok? Flor está acá, la hemos recogido en la mañana. Estoy hablando con ella (...). Vamos a pasar esto para el día sábado ”, se le escucha decir a Renato Obregón Swayne en un video, representante legal de Show Biz Perú Entertainment SAC, según la Sunat.

Desde entonces, las agraviadas denunciaron esta aparente estafa. Igualmente, aseguraron que, junto a los demás afectados, solicitaron alguna comunicación por parte de la compañía organizadora y la empresa que les vendió las entradas para saber si realmente ‘Floricienta’ iba a presentarse el último sábado o para ver la posibilidad de la devolución de su dinero, pero dijeron que no obtuvieron respuesta.

Manifestaron también que los mensajes y comentarios de reclamos/quejas publicados en los Instagram de La Casa de Papá Noel y Entrada Ya vienen siendo borrados.

“ Es la primera vez que compro aquí y me estoy llevando esta mala experiencia. Nos bloquean los comentarios, no nos permiten etiquetar. Estamos escribiendo y escribiendo para que nos den una respuesta de una vez, pero ni así nos responden. Hay gente que ha venido de provincia para ver a la actriz, pero no nos respondieron nada ”, lamentó Vega.

Comunicado de La Casa de Papá Noel subido a Instagram, pero que fue borrado posteriormente, según afectadas. Foto: Instagram

Por su parte, la otra denunciante contó que, de acuerdo con reportes de Facebook de 2020, Obregón Swayne tiene antecedentes de supuestas estafas por casos similares en 2019. “Nadie responde. No hay comunicación por parte de ellos ni para la devolución de entradas”, describió.

“ En el comunicado nos indican que es por la coyuntura política. Pero, luego, a las chicas que ya estaban haciendo cola en el evento les dijeron que es porque no ha habido permiso de la municipalidad ”, sostuvo.

Si bien los correos info@entradaya.pe e info@entradaya.com fueron brindados por La Casa de Papá Noel y Entrada Ya, según las denunciantes, no se puede establecer contacto a través de estos canales.

“Tu mensaje no se ha entregado a (...) porque no se ha encontrado la dirección o esta no puede recibir el correo”, es el mensaje que aparece cuando intentan contactar con las organizaciones, precisó Vega.

Mensaje que aparece tras enviar un correo, según agraviados. Foto: cortesía

Asimismo, las afectadas relataron que, de acuerdo con videos difundidos en redes, el show se realizó el último 10 de diciembre, pero solo asistieron los organizadores del mismo, mas no aquellos que adquirieron sus entradas.

Al cierre de esta nota, La República buscó el descargo del organizador y de las empresas involucradas, pero no obtuvo respuestas.

Pronunciamiento de Entrada Ya

Actualización. Entrada Ya comunicó que “la presencia de Flor Bertotti en La Casa de Papá Noel obedeció estrictamente a la grabación de contenido digital, que estaba pactado como parte del acuerdo con la producción, y no guarda relación alguna con la función del Encendido del Árbol”. Sin embargo, no se ha confirmado la nueva fecha en la que se realizará el evento.

“Dicha función continúa a espera de reprogramación por factores externos a la productora, sin embargo, una vez determinada la nueva fecha con Flor Bertotti, esta se llevará a cabo según lo comprometido”, indicó.