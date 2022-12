Cashapampa, exterritorio de Sendero Luminoso, celebra implementación de telecentro e internet 4G

Este mes, la conectividad dejó de ser un derecho ausente para los 1.500 residentes del centro poblado Cashapampa, ubicado en Monzón, Huánuco. Esto, debido a la implementación de internet 4G con tecnología abierta Open RAN y la inauguración de un telecentro que llegó al lugar gracias a la alianza Crece de CEDRO y USAID.

A una hora y media del centro de Tingo María, los lugareños armaron una fiesta con música y bebidas a base de café, ya que esta iniciativa representa un importante hito para la inclusión digital en esta localidad. Este punto de acceso a internet les abre muchas puertas al exterior, por lo que, desde hace semanas, algunos miembros de la zona se prepararon para ser el soporte de los habitantes de su comunidad que deseen usar este espacio.

Este proyecto estaba planificado desde hace años. Foto: María Serrano/La República

Como es el caso de Aviol Salinas Bautista, quien fue uno de los primeros en usar este telecentro y está a poco de terminar el quinto de secundaria. A sus cortos 16 años, él ya busca formas de emprender y encontrar un mejor futuro para los suyos.

El joven cuenta que no tener una conexión “real” con el mundo exterior le ha causado retrasos en varios aspectos, en especial durante la pandemia. Durante el 2020, los profesores, al igual que ellos, no podían comunicarse con facilidad. Es así que empezaron a buscar salidas para no estancarse.

Por ejemplo, él iba a clases presenciales en una escuela que está ubicada a 100 metros de este telecentro y, en sus ratos libres, aprendía sobre el negocio chocolatero y cafetalero a través de conocidos; no obstante, Aviol sentía que no era suficiente y deseaba recibir más información sobre este rubro que es una de las principales fuentes económicas de este centro poblado:

“Lo que yo quiero es emprender con el cacao porque tiene muchas salidas de negocio y necesito apoyar a mi familia y, con este espacio, puedo estar más conectado con los precios y saber cómo se maneja este rubro”, puntualizó

No es la única historia. También está Yalina Fernández, una joven que actualmente trabaja como secretaria en la parroquia de Cashapampa. Ella cuenta que, durante la pandemia por la COVID-19 y antes de la llegada del virus, ella redactaba los escritos en su teléfono celular a través de mensajes de textos. Posteriormente, llevaba estos mensajes a otra localidad para imprimir los papeles requeridos.

En esa línea, menciona que, tras el arribo de Crece, aprendió a redactar los textos para que apoye de la manera más eficiente en los trámites de su comunidad:

“Mi persona es secretaria de la iglesia, de la comunidad a donde asisto. Este proyecto me ayudó bastante, aquí me han enseñado porque yo no sabía hacer oficios ni solicitudes. Gracias al telecentro, he aprendido a hacer ... Antes yo realizaba mi trabajo por medio del celular y, cuando vino la pandemia, se me complico todo aún más”.

Esos dos casos son solo una muestra de la importancia de llegada de la conectividad. Según la directora Ejecutiva de Cedro, Carmen Masias, este beneficio actualmente se puede considerar como un derecho humano, ya que puede cambiar y mejorar el estilo de vida de muchas personas.

Asimismo, mencionó que permitirá el uso de servicios financieros y no financieros. Esto, para tener acceso a las principales ciudades y al comercio de los productos.

Dato

El proyecto estaba planificado desde hace años; sin embargo, a raíz de la captura de uno de los últimos cabecillas de Sendero Luminoso, Eleuterio Flores Hala, conocido como camarada ‘Artemio’, recién se pudo ingresar a la zona del Monzón.

Por tanto, Masías cuenta que, tras una negociación con la población, el Estado pudo entrar. Posteriormente, con apoyo humanitario se logró empezar los sembríos de frijol y la recomposición de suelos para poder generar el café y el cacao que ahora son las principales fuentes de ingreso de la zona.

¿Qué es la tecnología Open RAN?

La tecnología Open RAN es una nueva tendencia en la conectividad inalámbrica (conectividad entre antenas o conectividad de radio enlace), que potencia la colaboración de técnicos programadores de todas partes del mundo para contar con un servicio estandarizado de bajo costo. En el Perú y particularmente en las zonas rurales, el desarrollo de Open RAN puede ser un elemento clave para el acceso universal y la inclusión digital.