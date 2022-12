Venta ilegal de animales en Centro de Lima: piden ayuda para rescatar a cachorrito en grave estado

Con tan solo dos meses, el cachorro de poodle Bolita de nieve se encuentra internado y con administración de suero durante las 24 horas debido a su grave estado de salud. Este perro fue uno de los tantos animales que se ofrecen de forma ilegal en el Centro de Lima. La joven que lo rescató solicita ayuda económica a la ciudadanía para poder cubrir los gastos veterinarios.

Marcela Torres Saire, encargada del rescate, se encontraba caminando por la avenida Abancay este 8 de diciembre en el Centro de Lima, cuando divisó que un hombre ofrecía un cachorro poodle en evidente mal estado de salud. Ante esto, se acercó al vendedor y le exigió que le entregase el perro para que ella pueda ayudarlo, sin embargo, solo recibió insultos.

“El perrito tenía su barriga hinchada, ojos desorbitados, encías pálidas y no respondía a estímulos. Prácticamente, estaba agonizante y a ellos no les importaba. Le pedí al vendedor que, por favor, me entregara al perrito y yo me encargaría de llevarlo al veterinario, pero él se negaba y me pedía que se lo compre a 100 soles”, detalló la rescatista para La República.

Torres Saire denunció la situación en redes sociales y, afortunadamente, pudo recolectar el monto exigido con el que pudo comprar al cachorro.

Actualmente, el perro se encuentra internado en la veterinaria Pet Salud, en el distrito de Breña, y recibe suero de forma permanente, vitaminas y lidocaína para aliviar el dolor. Asimismo, esperan realizarle los exámenes correspondientes a fin de descartar una enfermedad viral.

“El estado de salud del cachorrito es de cuidado, está muy débil, decaído, sin fuerzas para ponerse de pie, presenta encías pálidas, temperatura baja, está totalmente deshidratado y desnutrido, su barriguita está muy hinchada y roja, además, sus heces tenían mucosidad”, indicó.

Contacto para ayudar

Bolita de nieve necesita con urgencia que se le realicen varios exámenes para descartar enfermedades virales. Asimismo, debe continuar internado con fluidoterapias y consumir un alimento especial que lo ayudará a recuperarse de la anemia.

Si deseas ayudar, puedes yapear/plinear al 960746854, a nombre de Marcela Torres Saire o transferir a las siguientes cuentas: