Cajamarca: 80 ronderos de tierra natal de Castillo viajarán a Lima para exigir nuevas elecciones

Con información de Emmanuel Moreno

Tras los últimos acontecimientos en el ámbito político, diferentes bases de las rondas de la región Cajamarca y del país se movilizarán a la ciudad de Lima para mostrar su rechazo a la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, y exigir nuevas elecciones generales. Entre ellos, 80 ronderos del distrito de Tacabamba, tierra natal de Pedro Castillo Terrones, también viajarán a la capital nacional.

El presidente del Comité Distrital de Rondas Campesinas y Urbanas de Tacabamba, Guzmán Fernández, indicó que planean estar en Lima el próximo lunes 12 de diciembre para desarrollar una serie de protestas, donde se incluirá un plantón en el exterior de la Diroes en respaldo al vacado Castillo Terrones. El dirigente precisó que están definiendo el tramo del trayecto a la capital que recorrerán a pie.

“Entre hoy (viernes 9 de diciembre) y mañana están saliendo todas las comisiones a Lima, incluidas la del sur. El lunes 12 ya debemos estar todas las rondas en la capital. De Tacabamba, 80 miembros se han comprometido a viajar y estamos esperando al resto de las bases de Chota (provincia de Cajamarca). Rechazamos a la señora Boluarte y exigimos nuevas elecciones”, declaró a La República.

Como es de conocimiento público, desde el miércoles 7 de diciembre se realizan protestas en diversos puntos del país en contra y a favor de la vacancia de Castillo Terrones. No obstante, en las últimas horas está tomando fuerza la solicitud popular de nuevas elecciones generales, de la cual los ronderos no quieren quedarse fuera. Esta no es la primera vez que los ronderos se trasladarán a Lima.