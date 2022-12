“No hay salida”: pasajeros varados en terminal Atocongo por bloqueo de la Panamericana Sur

Con información de Mary Luz Aranda/URPI-LR

Los bloqueos en la Panamericana Sur han generado que las agencias de viajes de buses interprovinciales en el terminal Atocongo no trasladen pasajeros hacia Ica, Arequipa y otras regiones australes del Perú.

Los más perjudicados son los clientes que adquirieron sus boletos con anterioridad para vacaciones o visitar a su familia por el feriado largo del 8 y 9 de diciembre.

De acuerdo con algunas personas de estas empresas de viaje, hay pasajeros varados en Ica.

Hasta el momento, se conoce que hay tres piquetes en esta ciudad y se han reportado ataques contra unidades vehiculares en dicho punto por un grupo de manifestantes que rechaza el Gobierno de Dina Boluarte y que exige el adelanto de elecciones.

“Yo tomo para Arequipa, y me han dicho que no hay salida para ningún lado porque dicen que hay paro en Ica. No se arriesgan a salir”, lamentó una mujer afectada por los bloqueos en la Panamericana Sur.

Indicó también que hay otros ciudadanos que se quedaron sin poder viajar por las protestas en Ica.

A la vez, algunos ciudadanos contaron que arribaron a Lima por temas de salud y que no sabían dónde pernoctar en caso de que no se desbloqueen las vías en esta carretera austral.

Al cierre de este informe, el pasaje es de 120 soles hacia Arequipa, pero en un día normal el costo es de 70 a 80 soles.