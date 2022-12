Manifestantes fueron víctimas de represión policial tras la asunción de mando de Dina Boluarte

Diversos simpatizantes del expresidente Pedro Castillo, que protestaron en contra del actual Gobierno de Dina Boluarte, señalaron vía Twitter que la Policía utilizó violencia innecesaria para intentar alejarlos del Congreso. Así, lanzaron bombas lacrimógenas y los desalojaron de la plaza San Martín durante la noche del jueves.

En el video se puede ver cómo una ciudadana, que transitaba junto a su acompañante por estas calles, le pedía que no corra para no ser confundidos con manifestantes. Así, evitarían alguna agresión por parte de los agentes policiales, quienes se abrían paso entre las personas con ferocidad.

Al ver que un hombre era duramente reprendido durante la protesta y empujado, las personas gritaban “Déjalo, no seas abusivo”, “Se pasan, no deberían tratarlo así, no es posible que hagan eso” .

PUEDES VER: Aumentan las movilizaciones en Lima y regiones para exigir cierre del Congreso

Las decenas de protestantes exigieron el cierre del Congreso y liberación de Castillo. De lo contrario, continuarían movilizándose en distintas zonas y regiones del país.

“No reconocemos a un Gobierno usurpador ni a un Congreso golpista, no vamos a dejar que nos gobierne alguien que no ganó en las urnas, porque no nos representa. Nos declaramos en insurgencia hasta que se restituya el orden democrático”, indicó una manifestante.

Además, durante la noche empezó a circular la información de una persona fallecida en la plaza San Martín durante la protesta. Sin embargo, La República constató que se trata de una noticia falsa, de acuerdo al reporte de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú.

Cabe recalcar que las movilizaciones no solo se produjeron en la capital, también en Arequipa, Puno, Cusco, Ica, Tacna, entre otras regiones, se registraron manifestaciones de distintos grupos sociales que, en su mayoría, se opusieron a la vacancia del exmandatario.

“Dina Boluarte no nos representa, ella nunca ha defendido nuestros derechos. El pueblo exige el cierre del Congreso”, sostuvo una pobladora de Arequipa para La República.

De igual manera, trabajadores del rubro de la agroexportación continúan bloqueando la Panamericana Sur. Las zonas más afectadas se ubican en los kilómetros 291 y 299 de esta importante carretera nacional.