“Los niños están desesperados por la comida y el calor”: viajeros siguen varados en la Panamericana Sur

Desde este 8 de diciembre, cientos de ciudadanos protestan en diferentes tramos de la carretera Panamericana Sur, que corresponden a las regiones de Ica y Arequipa, para reclamar el adelanto de elecciones y expresar su respaldo al expresidente Pedro Castillo.

En ese contexto, muchos viajeros se ven afectados dado que el tránsito en la Panamericana Sur permanece restringido entre los kilómetros 263 (Barrio Chino), 291 (Expansión Guadalupe), 299 (El Álamo) y demás. Así, varados, sin provisiones de alimentos ni agua, los pasajeros piden ayuda.

“Estamos yendo al grifo por agua y galletas. Me encuentro aquí desde anoche con mis pequeños. No podemos sacar a los niños porque afuera toda la carretera está sucia. Y en el grifo ya no hay agua para abastecernos”, expresó una madre de familia, quien contó que espera llegar a la ciudad arequipeña de Caravelí con sus hijos para Latina.

De la misma forma, una ciudadana que también busca llegar a la región de Arequipa comentó que “los niños están desesperados por la comida y el calor”.

Sutrán pide postergar viajes al sur del país durante el feriado largo por bloqueo de carreteras

Algunas empresas de transporte interprovincial terrestre informaron la cancelación de todos los viajes al sur del país programados para hoy, viernes 9 de diciembre. Sin embargo, colectivos y otros vehículos continúan circulando por las vías.

Frente a ello, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutrán) dio a conocer su preocupación y recomendó tanto a la ciudadanía como a las compañías evitar exponerse y reprogramar los viajes.

“La Sutrán recomienda a los usuarios del transporte interprovincial, así como a los conductores de vehículos particulares, postergar sus viajes hacia la zona sur del país a fin de salvaguardar su integridad ante posibles disturbios”, informó.

Asimismo, detalló que la medida ha sido bien recibida por las empresas de transporte, cuyas flotas se encuentran a buen recaudo en sus respectivos terminales, a la espera del restablecimiento del tránsito vehicular.