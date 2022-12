Joven denuncia que le robaron casi S/ 20.000 tras ser pepeado por una mujer que conoció en app de citas

Un joven denunció que fue pepeado y asaltado tras invitar a su casa a una mujer que contactó a través de una aplicación de citas. La víctima indicó a América Noticias que le robaron cerca de 20.000 soles, celulares y tarjetas de créditos.

“Cuando estábamos bebiendo en una oportunidad me fui a los servicios. Cuando regresé, tomé de ese vaso y desde ahí ya no me acuerdo de nada. Al despertar, estaba totalmente desnudo”, señaló el afectado. El muchacho, con la ayuda del serenazgo, fue a denunciar el hecho.