Sutep: Que se nombre a los más idóneos para salir de esta crisis

El secretario general del Sutep, Lucio Castro Chipana, sostuvo que el país tiene que entrar en la reflexión siguiente: la gran mayoría de peruanos votó no precisamente por Pedro Castillo sino por un conjunto de cambios estructurales que el país necesita.

Dijo que Pedro Castillo fracasó frente a esa esperanza y hoy está pagando sus errores, como el haberse involucrado en corrupción, el haberse rodeado de un entorno inadecuado, y que al final los trabajadores sienten que los cambios siguen siendo una necesidad.

Aseguró que la situación se mantendrá igual si los cambios requeridos no se hacen.

También demandó a la presidenta Dina Boluarte un Ejecutivo de ancha base donde los mejores estén presentes.

“Que las responsabilidades recaigan en los más idóneos para enfrentar esta crisis. Todos los funcionarios ineptos han tenido que ver con esta crisis empezando, en nuestro caso, por el Ministerio de Educación, donde no están los más idóneos y son responsables de que este sector esté en situación crítica y hayamos retrocedido en lo avanzado”, sostuvo el dirigente que encabezó una huelga de hambre de 14 días por más presupuesto para la educación.

Lucio Castro consideró que el nuevo ministro de Educación tiene que conversar con los representantes verdaderos del magisterio y enfrentar los problemas que existen.

El dirigente reiteró la voluntad dialogante de su gremio y agregó que están a la espera de ser convocados “para aportar y contribuir con alternativas como las que quisimos alcanzar al exministro inepto (Rosendo Serna) y que ojalá ahora se dé esa oportunidad”.

Centrales sindicales

Sobre esta coyuntura también se pronunciaron las centrales sindicales.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), mediante un comunicado, rechazó el quiebre de la institucionalidad democrática y se pronunció por la urgencia de un nuevo contrato social en el que prevalezcan los intereses del pueblo. Esto, luego de precisar que la constante inestabilidad política, social y económica en el país tiene raíces en la Constitución de 1993.

Asimismo, señala que los trabajadores son conscientes de que el Congreso merece ser disuelto por sus ataques a la democracia y amenazas a los derechos y conquistas sociolaborales. También por haber atizado la crisis política.

Además, en el documento hace mención a una reforma política y adelanto de elecciones generales.

Por su parte, el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), Benigno Chirinos, manifestó que su gremio censura la actitud del expresidente Pedro Castillo.

El dirigente recordó que han sido duros con el Congreso en razón a que en este poder del Estado solo se legisla para grupos de poder económico y se trata de liquidar conquistas “como el DS 001, que regula la tercerización, o el DS 014, que democratiza en algo la negociación colectiva después de la flexibilización laboral que nos perpetuó la dictadura del fujimorismo”.

Gobernadores condenan el golpe frustrado

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), Jean Paul Benavente, dijo que condenaban el intento de golpe y esperaban que esta sucesión constitucional le dé tranquilidad al país.

Refirió que solicitarán una reunión con la presidenta Dina Boluarte para plantearle elementos que pueden delinear políticas de desarrollo y de descentralización. Además de tratar el proceso de transferencia a las nuevas autoridades regionales.

voz. Lucio Castro espera que ahora el Minedu reciba al verdadero gremio de los maestros.

trabajadores. Piden al Congreso no vulnerar sus derechos.

Definir las medidas más urgentes

Enfoque por Javier Azpur, Propuesta Ciudadana

Lo que ha sucedido es lo que institucional y constitucionalmente correspondía. Luego de ello lo que le toca a la presidenta Dina Boluarte es cumplir con su anuncio de convocar a un amplio diálogo nacional. Diálogo que no puede limitarse a las fuerzas políticas del Congreso, que son tan responsables como Castillo de la crisis que hemos vivido en estos meses. Creo que debería ser muy amplio, abrirse a las instituciones, a los gobiernos nacionales, para recoger la diversidad de opiniones existentes.

En segundo lugar, debe tenerse objetivos muy claros, que no sea un proceso meramente formal sino definir un norte. Me parece que un primer tema es ponerse de acuerdo en las medidas más urgentes para atenuar una crisis que se profundiza día a día. No puede esperar la sequía en gran parte de la sierra andina. Tampoco el impacto tan negativo que va teniendo la crisis inflacionaria en la economía de la gente. Es decir, tiene que haber respuestas urgentes e inmediatas a las necesidades de los más vulnerables.

Y en tercer lugar, ese diálogo debería plantear un camino que permita arribar a un adelanto de elecciones en el país. Lo que hemos visto ahora no es la solución a la crisis, es un pequeño recodo, ojalá de tranquilidad, que debe permitir reflexionar a la sociedad, a su clase política, a su élite, a su dirigencia para construir una salida, que no puede ser otro que impulsar un conjunto de reformas y llevar adelante un proceso electoral que permita renovar tanto a nivel del Congreso como del Ejecutivo.

La clave

Código del Trabajo. Demandan que el Congreso debata el proyecto sobre el Código del Trabajo, que es un clamor de hace muchos años. Precisan que el Perú es el único en Sudamérica que no tiene este código porque siempre el Congreso se ha opuesto.