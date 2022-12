Yeni Vilcatoma es la abogada de la empresa Palomino acusada de causar la muerte de 23 personas

La familia Palomino, acusada de homicidio culposo por la muerte de 23 personas en el accidente de tránsito ocurrido en octubre del año 2019, cambió de abogado y ahora su defensa estará a cargo de la excongresista fujimorista Yeni Vilcatoma .

La abogada estuvo en la audiencia de prisión preventiva del último martes 6 de diciembre. Durante su participación, habría intentado apartar del caso al juez Roger Jiménez Luna, por supuestamente estar parcializado , según el testimonio de los familiares de una de las víctimas.

“Durante la audiencia, la abogada Yeni Vilcatoma insinuó que el juez está a favor de nosotros, los deudos. Rechazamos esas afirmaciones, el grupo Palomino busca dilatar y poner más trabas a este proceso”, dijo a La República Patricia Pancorbo, pariente de uno de los afectados.

Vilcatoma participó en la audiencia de manera virtual. En ese contexto, cuestionó a los deudos por pedir justicia en los medios de comunicación. “ Nadie puede limitar la libre expresión de las personas, la señora Vilcatoma intenta que nosotros no salgamos a la prensa, que no denunciemos. Nadie responde ante la justicia, todos están libres, nadie me va a devolver a mi padre, lo único que busco es justicia ”, señaló Almendra Pacheco.

Tras estos cuestionamientos, la audiencia fue reprogramada. Según los deudos, se debe a que el fiscal Coering Beltrán habría cometido errores de forma en el pedido de prisión preventiva para los hermanos Ronmel, Wilman y Rosa Palomino, así como para Edwin Goya Rodríguez, gerente de dicha empresa . Ante ello, el juez Roger Jiménez suspendió la audiencia.

Como se sabe, la acusación fiscal señala que los conductores partieron de Lima el 29 de septiembre y llegaron a Cusco al día siguiente. De inmediato, les habrían programado un viaje con destino a Madre de Dios, y los choferes solo descansaron cuatro horas.

¿Quién es Yeni Vilcatoma?

La abogada es natural de Ayacucho y estudió derecho en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y en la Universidad Peruana Los Andes. Fue fiscal superior en Lima Sur. Desde el 10 de octubre del 2013, fue procuradora adjunta anticorrupción hasta el 2014.

En el año 2015, asesoró al Parlamento y también fue locutora en una emisora nacional. En el 2016, postuló al Congreso por Fuerza Popular y ganó una curul. Desde entonces, fue una opositora del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y, posteriormente, de su sucesor Martín Vizcarra.