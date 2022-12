Toque de queda: Presidencia informa que medida anunciada por Pedro Castillo no tiene efecto

A través de su cuenta oficial en Twitter, la Presidencia de la República aclaró que el toque de queda decretado ilegalmente por el exmandatario Pedro Castillo no tiene efecto. “¡El Perú no puede parar!”, se lee en el texto.

¿Por qué Pedro Castillo intentó imponer un toque de queda?

El expresidente Pedro Castillo Terrones intentó, en horas de la mañana, disolver el Congreso de la República y anunció un toque de queda en el ámbito nacional. Sin embargo, el Parlamento votó a favor por vacarlo de su cargo y Dina Boluarte asumió el puesto de Jefa de Estado.

“El Congreso ha suprimido la cuestión de confianza, dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral, es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el estado de derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval, como ellos mismos manifiestan, de su Tribunal Constitucional”, había señalado Castillo en su discurso.

Sobre el toque de queda, de acuerdo con el abogado constitucionalista Heber Campos, esta medida no iba a tener ningún efecto, debido a que nunca fue oficializada mediante un decreto supremo, por lo que tampoco fue publicada en el diario oficial El Peruano. “Todo ha quedado como un mero anuncio, no hay nada formal y en términos jurídicos no hay absolutamente nada”, aclaró para este medio.

¿Quién es Dina Boluarte, la nueva presidenta del Perú?

Dina Ercilia Boluarte Zegarra nació en Apurímac, en 1962. Antes de ocupar el cargo presidencial, tuvo el rol de vicepresidenta de la República. Asimismo, fue la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) desde el 2021 hasta el 2022, durante los gabinetes de Guido Bellido, Mirtha Vásquez, Héctor Valer y Aníbal Torres.

La nueva mandataria es titulada en Derecho por la Universidad San Martín de Porres y cuenta con más de 18 años de experiencia profesional. En esa misma institución, concluyó la Maestría en Derecho Notarial y Registral.