Rondas campesinas rompen con Pedro Castillo y exigen nuevas elecciones

Pedro Castillo Terrones fue vacado de la presidencia por el Congreso luego de intentar cerrarlo de manera inconstitucional. Con 101 votos a favor se decidió su futuro y hoy fue detenido en la Prefectura de Lima hasta donde llegó la fiscal de la Nación. Ante ello, las rondas campesinas de La Libertad marcaron un distanciamiento con el exmandatario.

“Nosotros, las rondas, nos hemos mantenido al margen de respaldar a ambos poderes. Siempre ha sido independiente, la ronda no es de ningún Gobierno, de ningún poder ”, sostuvo el presidente de la Central Regional de Rondas Campesinas de La Libertad, Pablo Haro Quispe.

Asimismo, a pesar de la identificación de Castillo como rondero y su sentir, Haro refirió que no fue uno de ellos y “nunca perteneció”. “Lamento la forma. (...) Nos hemos relacionado con el campesinado, con la clase pobre, pero un pobre no hace eso. Es lamentable, pero no pueden meter a todos al mismo saco”, continuó Haro Quispe sobre la mala imagen que deja un representante de la izquierda .

Nuevas elecciones

Finalmente, expresó que ahora se debe buscar la tranquilidad del país, por lo que instó a convocar a nuevas comicios.

“Se quiera o no, lo que ha molestado a toda la patria es que ambos poderes han chocado. No vamos a decir que los congresistas son limpios de polvo y paja. Ambos son iguales, por eso, por el bien de la tranquilidad del país, deberían tener una posición para la tranquilidad: convocar nuevas elecciones”, sentenció.