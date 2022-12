SJL: asesinan a agente de seguridad dentro de discoteca

La noche del último domingo 4 de diciembre, un agente de seguridad fue asesinado dentro de la discoteca Uthopía. El hecho ocurrió en la avenida Los Jardines Oeste, en la urbanización Las Flores, San Juan de Lurigancho (SJL).

Según América Noticias, la víctima, identificada como Roger Rodríguez Matute, llegó al establecimiento. En ese momento, un hombre ingresó y se le acercó para propinarle tres disparos (en cabeza, espalda y abdomen).

Pese a que en el local se prohibía el ingreso de armas, el hampón asesinó a Rodríguez, quien también es padre de dos menores.

Asimismo, su esposa llegó a la zona para identificar el cuerpo de su familiar. En el lugar, señaló que Roger estaba siendo extorsionado y que él sabía la identidad de los delincuentes.

“Que no quede impune lo que le han hecho a mi esposo, tengo dos hijos con él ... Están que me extorsionan, él me dijo que los conocía, pero no me dio nombres”, dijo.

Cabe precisar que el hombre de 51 años trabajaba en otra discoteca de la comuna, pero tomó la decisión de ir a divertirse en el establecimiento antes mencionado.