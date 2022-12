Sequía mata a los animales y campos en Junín, Ayacucho y Huancavelica

Las autoridades de Ayacucho, Junín y los campesinos de Huancavelica demandan al Gobierno declarar en emergencia sus territorios, pues la sequía hace peligrar a su población y la producción de alimentos. En estas regiones no se veía una situación así desde hace 50 años.

En Huancavelica mueren decenas de animales a diario, entre alpacas, llamas y ovejas, debido a la falta de pastos y agua. Son cerca de 7.000 comuneros de anexos del distrito de Yauli los que están siendo afectados. Las pozas naturales y ríos están secos. Esto también afecta los sembríos de cebada y papa.

Y el agua para consumo humano es escasa, señala Luciano Melchor Sedano, vocero de la junta directiva de la comunidad campesina Santa Rosa de Pachacclla. “Estamos pidiendo la declaratoria de emergencia y el apoyo del Midagri para comprar avena, forraje, medicinas y vitaminas para que cesen las muertes de nuestros animales”.

“Nuestro único medio de ingreso es la alpaca y la agricultura, y peligra nuestra propia subsistencia. No tenemos con qué comer, y cuando uno va al mercado ya no quieren carne de alpaca”, lamenta Sedano, quien señala que su región no ejecuta desde el 2010 el proyecto de siembra y cosecha de agua. “Necesitamos apoyo técnico. Estamos olvidados”.

Mientras que en Ayacucho el gobernador Carlos Rúa también cree que es necesario que su región tenga esta declaratoria para facilitar el uso de recursos y atender a los damnificados de los incendios forestales, comprar mangueras de riego y forraje para los animales.

Pérdidas. Los cultivos también están siendo afectados.

Señala que ya van cinco meses sin lluvias y miles de animales han muerto; los sembríos de papa, quinua, maíz y la ganadería “se han perdido”. El último incendio forestal en el distrito de Chuschi dejó cuatro fallecidos y 160 familias damnificadas.

Y en Junín, el director regional de Agricultura, Ulises Pánez, señala que a la fecha han sido afectadas 500 hectáreas de cultivo, principalmente de papa, maíz y hortalizas, y si la sequía se prolonga estarían en riesgo otras 116.000 hectáreas. “Estamos solicitando la declaratoria de emergencia para que nos autoricen usar recursos económicos y entregar semillas e insumos a los agricultores. De haber lluvias este viernes, según el Senamhi, vamos a necesitar semillas”.

Al norte, los ganaderos de El Alto, Piura, han perdido el 85% de sus animales por la sequía y piden al Midagri acciones para parar la muerte del ganado.

Según el Senamhi, este 7 y 8 de diciembre habría precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada intensidad en la sierra centro y sierra sur del país. La noticia devuelve la fe, pero es probable que ya sea demasiado tarde.

El Titicaca baja su nivel por falta de lluvias

El director zonal del Senamhi Puno, Sixto Flores, reveló que a raíz de la ausencia de lluvias entre abril y diciembre de este año, el nivel del lago Titicaca se descendió en 94 centímetros.

En abril último, el lago tuvo un registro de 3.809,56 m s.n.m.; sin embargo, ahora se tiene un registro de 3.808,62 m s.n.m., con lo que se demuestra la reducción del nivel de las aguas.

La disminución del nivel del lago Titicaca provocó, en algunos sectores, la retirada de la superficie acuática. Según el especialista del Senamhi, en esas zonas la totora y los suelos están secos y ello redujo la cubierta verde.

La clave

El Gobierno declaró el estado de emergencia en 111 distritos de 14 provincias de Arequipa y Puno ante el peligro de déficit hídrico causado por la falta de lluvias. Se tomarán medidas para satisfacer la demanda para siembra, regadío y consumo humano.