En 2023 empezará el licenciamiento de las carreras de Educación

Tras la evaluación a universidades, la Sunedu tiene previsto el próximo año empezar de manera progresiva con el licenciamiento de las carreras de pregrado de Educación. Estas últimas se encuentran en 57 casas de estudio (30 públicas y 27 privadas) y atienden a más de 50.000 estudiantes en el país.

Esto se ha confirmado luego de que dicha entidad publicara, el último jueves, el proyecto del “modelo de licenciamiento de programas de educación”, para recoger hasta el 16 de diciembre comentarios y sugerencias de la ciudadanía.

Esta evaluación se sumará a la que ya se lleva a cabo con Medicina, la cual se anunció desde el 2019 y a la fecha cuenta con 10 programas licenciados y otros 18 sobre los que se han emitido los primeros resultados, que aún evidencian brechas por cerrar.

Dicha aprobación o denegatoria de solicitudes de licenciamiento se estableció en la Ley Universitaria. Luego, la Sunedu priorizó a Medicina, Educación e Ingeniería, por “su alto impacto en la vida de las personas”.

En el caso de Educación, existen 398 programas de pregrado en el país, los cuales registran 50.696 estudiantes matriculados, que representan el 4.2% del total nacional. Lima concentra el mayor volumen (16.124), seguido por La Libertad (6.183), Puno (2.796), Cusco (2.604) y Junín (2.242). En tanto, Callao y Amazonas son las localidades con menos de 200 alumnos. Moquegua, por su parte, es la única que no cuenta con oferta académica para esa carrera, según informes de la Sunedu.

Entre las universidades donde Educación constituye la mitad o más de su oferta están la Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), Marcelino Champagnat, Antonio Ruiz de Montoya y la Intercultural de la Amazonía.

Según la propuesta -aún en consulta- se evaluarán cuatro condiciones básicas de calidad: gestión académica y administrativa; enseñanza-aprendizaje, docencia e infraestructura; investigación e innovación educativa y bienestar estudiantil.

Así, por ejemplo, la facultad o escuela deberá posibilitar el desarrollo de prácticas como parte de la formación docente, a través de convenios. También, como mínimo, el 25% de docentes tendrá que enseñar a tiempo completo; y debe haber un cuerpo de catedráticos con experiencia en investigación en Educación.

“Si la carrera no logra su licenciamiento, no puede convocar a exámenes de admisión. La política que se ha seguido con Medicina es de acompañamiento, el objetivo no ha sido cerrar”, explica Jorge Mori, del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior.

Riesgo por el Congreso

Si bien eso es lo planificado, hay un riesgo. La ley sobre “autonomía universitaria”, denominada contrarreforma, elimina el proceso de licenciamiento en carreras y facultades. Ahora, esta norma está suspendida por un amparo y sus promotores han presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Es parte del problema que están generando los congresistas. Hasta el último día que esté vigente la acción amparo, se va a cumplir con la planificación de licenciamiento de programas (carreras). La institución no se puede paralizar por la situación de incertidumbre”, sostiene Mori.

La clave

Nuevamente se registraron problemas en la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Un grupo de alumnos tomó el local en protesta por el incumplimiento de acuerdos. Otros querían entrar porque ayer debían reiniciarse las clases.