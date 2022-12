Padres de bombero fallecido en aeropuerto Jorge Chávez continúan pidiendo justicia

Durante la ceremonia por el nuevo aniversario de la compañía de bomberos de Tarapoto, el padre del bombero aeronáutico fallecido en el aeropuerto Jorge Chávez, Ángel Torres, declaró que continúan esperando justicia y los resultados de las investigaciones realizadas.

“Hay que seguir adelante a pesar de lo sucedido. No queremos dar declaraciones para no entorpecer las investigaciones. He podido conversar con los directivos de la empresa que hagan una exhaustiva indagación para que se llegue a esclarecer la verdad, es lo único que pido para mi hijo”, declaró a Vía Televisión.

Como se recuerda, el fatídico accidente ocurrió el pasado 18 de noviembre, debido a la colisión de un avión que se desplazaba por la pista de despegue con un camión en el que iban los rescatistas, por lo que el próximo 18 de diciembre realizarán una misa al cumplir un mes de su partida.

“Hago una cordial invitación a los familiares, amigos y compañeros que puedan acompañarnos a la misa del primer mes de mi hijo, quien se desempeñaba como bombero. También nos han comunicado que darán a conocer el resultado de las investigaciones a la familia cuando las tengan. No nos dejen para que mi hijo no sea olvidado”, finalizó.