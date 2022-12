Operan a joven que fue acuchillado y le dejan arma blanca en el estomago

Hace tres semanas, un joven identificado como Orlando Bodero Elguera (27) fue acuchillado cuando intentaba defender a su enamorada de un robo en la vía pública.

Según “Latina noticias”, fue trasladado de emergencia al hospital Sergio E. Bernales, en Collique, Comas. Ahí lo operaron y dieron de alta al día siguiente.

Posteriormente, empezó a sentir mucho dolor y lo llevaron nuevamente al nosocomio, donde tras realizarle una ecografía, le confirmaron que tenía una arma blanca en el estómago.

“El cuchillo había perforado el intestino grueso, según el médico. Lo traen para acá (al hospital), lo vuelven a operar. El problema no sé si le han visto el intestino, si lo han podido curar adentro. Lo cosen, dicen que está bien. En la noche viene mi nuera y me dice que está bien. Al otro día viene de nuevo y le dicen que a mi hijo lo han pasado a COVID-19. Yo sé que no está infectado. Ha estado bien, no ha tenido nada”, dijo su padre al medio de comunicación.

Además, el progenitor sostiene que esta negligencia era de conocimiento de las autoridades de salud, quienes no actuaron con profesionalismo, ya que es imposible que no vieran el arma.

“No han sacado ecografía, lo han operado por encima y lo han botado. Ahora se han dado cuenta de que había un cuchillo y saben que han cometido una negligencia. Ahora a mi hijo lo han aislado diciendo que es COVID-19. ¿Para qué? ¿Para que me lo saquen muerto de adentro, para que no se sepa nada de la negligencia que han cometido?”.

Finalmente, refirió que han trasladado a Orlando a una zona aislada y no le dan referencia sobre su estado de salud.