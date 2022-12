Juzgado de Urcos aplaza audiencia de prisión preventiva contra familia Palomino

En octubre del 2019, un bus del Expreso Internacional Palomino sufrió un accidente de tránsito en la ruta Cusco-Puerto Maldonado, donde fallecieron 23 personas. Los deudos iniciaron un proceso judicial que lleva 3 años.

La mañana de este martes 6 de diciembre, la Segunda Fiscalía Penal de Quispicanchi tenía previsto empezar con la audiencia de prisión preventiva contra los implicados del caso Palomino; pero fue reprogramada por el juez Roger Jiménez Luna.

De acuerdo a la versión de la defensa de la familia Palomino, el fiscal Goering Beltrán habría cometido errores de forma en la solicitud de prisión preventiva contra la familia Palomino.

Según los deudos de las personas fallecidas, la defensa del grupo Palomino, encabezada por Yeni Vilcatoma, habría intentado apartar del caso al juez Roger Jiménez Luna por, supuestamente, parcializarlo.

“Durante la audiencia, la abogada Yeni Vilcatoma insinuó que el juez está a favor de nosotros, los deudos. Rechazamos esas afirmaciones, el grupo Palomino busca dilatar y poner más trabas a este proceso”, expresó Patricia Pancorbo tras la reprogramación de la audiencia en Urcos.

De acuerdo a la defensa del grupo Palomino, el fiscal no habría precisado la solicitud de prisión preventiva para cada uno de los imputados; hecho que motivó al juez Jiménez Luna programar una nueva audiencia.

Nueva defensa

El caso de la empresa Palomino lleva varios años sin resolución. Hasta la fecha se ha cambiado a un fiscal y recientemente se formalizó denuncia contra 2 implicados y 4 miembros de la familia Palomino, quienes recientemente cuentan con una nueva defensa legal encabezada por la excongresista fujimorista, Yeni Vilcatoma.

Vilcatoma participó en la audiencia de prisión preventiva de este martes de forma virtual y según Almendra Pacheco, familiar de una de las personas fallecidas en el accidente, la abogada habría cuestionado la actitud de los deudos al denunciar el caso ante los medios de comunicación.

“Nadie puede limitar la libre expresión de las personas, la señora Vilcatoma intenta que nosotros no salgamos a la prensa, que no denunciemos. Nadie responde ante la justicia, todos están libres, nadie me va a devolver a mi padre, lo único que busco es justicia” expresó Almendra Pacheco a La República.