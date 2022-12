Jicamarca: adulta mayor deja de trabajar por accidente de tránsito y su hija pide indemnización

El pasado 29 de octubre, una combi conducida por William Campos Porras, de 31 años, chocó contra un mototaxi en la avenida Las Torres, en Jicamarca, distrito de Lurigancho - Chosica. Producto del accidente, una adulta mayor, de 68 años, sufrió lesiones en el hombro derecho. Su hija denuncia que el SOAT del vehículo no brindó cobertura de los gastos médicos y que su madre ahora se encuentra impedida de trabajar debido a las secuelas que padece.

En entrevista con La República, la mujer comentó que el automóvil ocasionó el accidente por ganar pasajeros. “Se iba a dar a la fuga, uno de mis hermanos detuvo (al chófer) y el policía se lo llevó a la comisaría de Jicamarca”, dijo.

La familiar aseguró que William Campos fue liberado al día siguiente a pesar de no tener licencia de conducir. Relató, además, que los efectivos no enviaron la denuncia a la Fiscalía sino hasta que ella acudió con un abogado.

Solicitan indemnización

La agraviada fue dada de alta luego de estar internada alrededor de quince días, pero debido a los golpes causados por el incidente, deberá guardar reposo entre tres y cuatro meses. Su hija contó que el mototaxi no tenía SOAT y que la dueña de la combi le dijo que el seguro no cubría a terceros. Por este motivo, pide que el chófer o los dueños del vehículo se hagan cargo de los gastos médicos.

“Ella trabajaba de manera independiente y no tiene jubilación, de eso se mantenía. Ahora no puede trabajar por el dolor del accidente. Yo y mis hermanos la estamos apoyando porque se ha gastado una buena cantidad de dinero. Queremos que le reconozcan a mi mamá porque de eso se alimentaba. ¿Quién la mantiene a mi mamá? Mi papá no tiene pensión”, afirmó.

Hospital no brinda diagnóstico

La familiar de la víctima manifestó también que el hospital Hipólito Unanue no ha cumplido con brindar los documentos solicitados. “Lo que nos está pidiendo el abogado para proceder son los resultados de mi mamá. Mi hermano ha ido (al nosocomio) y le han dicho que el diagnóstico lo han mandado a ginecología. Yo no entiendo por qué si mi mamá no se ha atendido en ginecología. Es una traba que nos está haciendo esperar más tiempo”, reclamó.