Áncash: techo de complejo deportivo inaugurado hace menos de 2 años colapsó tras granizada

El último lunes 5 de diciembre, el techo del complejo deportivo de césped sintético del caserío Colcabamba, en el distrito de Huacachi, provincia de Huari, región Áncash, colapsó tras una granizada.

La estructura había sido inaugurada hace menos de dos años por el alcalde Dionicio Paucar Alarcón y hoy está bajo la lupa de los representantes del Ministerio Público.

Según medios locales, los soportes y cobertura de metal se vinieron abajo sorpresivamente luego de producirse una lluvia acompañada de granizo. Para buena fortuna, no había personas debajo y ni cerca del techo, por lo que no se reportaron daños personales. No obstante, los vecinos sí cuestionaron la calidad de esta obra valorizada en más de un millón de soles.

Así era el techo del complejo deportivo de Colcabamba antes de colapsar (Municipalidad de Huacachi).

Las redes sociales de la Municipalidad de Huacachi muestran que el 14 de mayo del 2021 se inauguró la obra “Mejoramiento del campo deportivo con grass sintético en Colcabamba”.

El evento estuvo liderado por el burgomaestre. Aquel día la población se mostró agradecida. Esto, sin imaginar que poco tiempo después criticaría a su autoridad por la durabilidad del complejo.

Sobre este caso, la prensa regional refiere que la Fiscalía Anticorrupción de Áncash ha abierto una investigación preliminar para determinar las eventuales responsabilidades penales de Paucar Alarcón, funcionarios y empresarios involucrados en la formulación y ejecución de este proyecto.