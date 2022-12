Policía sacará 500 efectivos a las calles durante fiestas de Navidad y Año Nuevo en Arequipa

Arequipa. El jefe de la IX Macro Región Policial, general PNP Miguel Ángel Cayetano Cuadros, informó que desde el primero de diciembre, se ejecuta el plan de seguridad por fiestas de fin de año. Con este se busca evitar delitos y comercialización de productos pirotécnicos durante las fiestas de Navidad y fin de año.

“Tenemos desde el 1 de diciembre a 100 efectivos preparados para trabajar en la seguridad de la ciudad. Ellos son enviados a zonas más concurridas. Desde el día 6 de diciembre cuando haya más lugares de comercio y una actividad propia de una fiesta navideña, incrementaremos a 500 los efectivos para la seguridad ”, informó el oficial tras el pasacalle por el aniversario de la Policía.

El objetivo de esta campaña es evitar que los ciudadanos sean víctimas de robo cuando realicen compras por fiestas de fin de año. Por esa razón, es que los agentes capacitados serán trasladados en zonas estratégicamente seleccionadas, “especialmente aquellas que tengan un alto movimiento económico y comercial”.

“Cada unidad policial aplica diferentes planes. Nosotros tenemos que orientarnos por actividades en lugares de comercio porque ahí se conglomeran muchas personas donde aprovechan los delincuentes”, explicó el general Cayetano.