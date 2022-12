No descartan cerrar playas del litoral en Arequipa ante incremento de casos de la gripe aviar

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) en Arequipa no descarta cerrar las playas del litoral arequipeño a fin de proteger a los veraneantes de contagio de la gripe aviar ante la presencia de un importante número de pelícanos muertos.

“En el escenario actual no es necesario, pero no sabemos más adelante. Recordemos que en las regiones del norte hubo una temporada de cierre de playas, ya que existía la presencia de cadáveres en las orillas del mar. Esto representaba un riesgo de contagio”, dijo William Díaz Apaza, responsable de Senasa en Arequipa.

Explicó que la gripe aviar es una cepa H5N1, es decir, que la padecen aves silvestres como las guaneras. Por lo tanto, no afecta a los seres humanos, siempre que no haya una sobre exposición a la enfermedad.

“El virus es variable, puede aparecer otras cepas que puedan afectar a otras especies e incluso a humanos”, dijo el especialista.

En ese sentido, pidió a los visitantes del litoral arequipeño que eviten tener contacto con los cadáveres de las aves para que el virus no se expanda en las especies domésticas. “El virus se puede pegar en sus prendas de vestir y así pueden llevarlo a sus domicilios para, finalmente, contagiar a las aves de corral”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a cada autoridad del litoral de Arequipa para que orienten a los visitantes y lugareños a reportar los casos de muerte de pelícanos y no esconderlos en sus viviendas con el objetivo de evitar el cierre de playas.

Es preciso mencionar que, hasta el momento, Senasa no reportó la muerte de aves de corral a causa de la gripe aviar en la región de Arequipa, como erroneamente difundieron algunas redes sociales. No obstante, en caso de que se presentara, el animal deberá mostrar decaimiento, fiebre, debilidad y síntomas nerviosos como no caminar. Bajo ese panorama deberán llamar a sus autoridades locales.

Concluyó que en la provincia de Caravelí y Camaná están en proceso de control, ya que existen brigadas de atención de entierro de cadáveres de pelícanos con finalidad de prevenir y reducir la propagación. “La única forma de contener el virus es identificar los cadáveres a tiempo, enterrarlos y evitar que las aves nativas se contagien”, concluyó.

Por otro lado, ante el cierre de las playas en Arequipa, el jefe de la oficina Macrorregional de Innovación de Pesca y Agricultura, Jesús Dioses González, informó que cerca de 150 asociaciones de pescadores artesanales se verían totalmente afectados, ya que viven de la extracción de recursos hidrobiológicos.

“Bueno, serían afectados todos los pescadores. Ellos dependen del día a día del mar y si se cierran los puertos, lamentablemente, serán afectados las familias de los pescadores artesanales”, indicó Dioses.