Fiscalizador debe más de S/ 50.000 a clínica por fractura causada en operativo en Mesa Redonda

Miguel Linares Vila, fiscalizador de la Municipalidad de Lima, se lesionó durante un operativo en Mesa Redonda y ahora cuenta con una deuda de más de 51.000 soles con la clínica que lo operó por múltiples fracturas en su brazo.

“Debido a una intervención que se realizó en el Mercado Central, en el cual a mí me agreden, me derriban de espaldas. Al momento de caer, yo pongo la mano derecha y ahí sufro la fractura. Yo no tengo, como usted puede ver, vivo en una casa precaria y no cuento con ese dinero”, indicó en “Latina noticias”.

El afectado indicó que al terminar la intervención se enteró de que debía S/ 51.121,13. “Asciende a más de 50.000 soles debido al internamiento, medicinas, la cirugía, gastos y materiales”, señaló.

Cabes resaltar que Miguel tiene su propio seguro que pagó en su trabajo. Sin embargo, la Municipalidad de Lima no habría efectuado este depósito a tiempo. “Me dicen en la clínica que el seguro no se ha hecho cargo del pago porque la municipalidad no había pagado a tiempo. Habían pagado, pero después de que ya me habían lesionado a mí”, manifestó.

Latina intentó comunicarse con la MML, pero no obtuvieron respuestas. Linares espera que este problema se solucione, ya que no posee el dinero solicitado.