“Me ganó la ambición”: joven depositó S/ 20.000 por maleta llena de objetos de lujo que no recibió

Una mujer fue víctima de estafa con el cuento de la maleta por encomienda. Sonia, nombre que prefiere usar para cuidar su verdadera identidad, fue contactada por Nicolás Won, nombre creado para cometer el delito, quien se hizo pasar como conocido de uno de sus amigos. Por medio de Instagram, inició la conversación y poco a poco se ganó su confianza.

“Me dijo que era amigo de un amigo. Él estaba en Singapur y me iba a mandar una encomienda como obsequio”, contó a ATV.

El regalo consistía en relojes, joyas, celulares y otros objetos de marcas de lujo.

“Te estoy enviando unas cosas, las recibes (...) ‘Tómalo como un obsequio’, me dijo. Pasaron tres días de que el supuesto paquete había llegado. Me escribieron a mi celular y me dijeron que tenía que pagar gastos locales porque no había permiso (para el ingreso de la encomienda al país)”, añadió la joven.

En ese sentido, depositó 20.000 soles para que le entregaran su envío; sin embargo, no recibió lo prometido.

“Saqué un préstamo para pagar los permisos. (...) Creo que me ganó la ambición ”, refirió.

Cuento de la maleta

Esta modalidad de estafa no es nueva en el Perú. Según un informe de la PNP, el modus operandi del cuento de la maleta fue exportado de Colombia y, en lo que va del año, las cifras en pérdidas ascienden a 10 000 000 soles.

Los delincuentes se comunican vía telefónica o por redes sociales con las víctimas para hacerse pasar por familiares o amistades, quienes supuestamente enviaban una valija con objetos costosos. Una vez generada la confianza, otros integrantes fingen ser trabajadores aduaneros o del aeropuerto Jorge Chávez, y solicitaban grandes sumas de dinero por supuestas irregularidades en el interior del equipaje.