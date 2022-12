Chiclayo: contralor Shack supervisó obra en colegio Mater Admirabilis paralizada hace 9 meses

Con información de Rosa Quincho/ URPI-LR

Este lunes 5 de diciembre, el contralor general Nelson Shack supervisó la obra de reconstrucción del colegio Mater Admirabilis, en el distrito de José Leonardo Ortiz (provincia de Chiclayo), la cual está paralizada desde hace 9 meses por observaciones técnicas y falta de presupuesto.

El titular de la entidad y su equipo técnico verificó las condiciones de la obra que ejecuta la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz con un presupuesto de S/ 11 millones que otorgó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Los trabajos se paralizaron en marzo de 2022, con 20% de avance, y son 1.700 alumnos afectados, pues continúan recibiendo clases de manera virtual.

Irregularidades en obra

Nelson Shack dialogó con los padres de familia y profesores que pidieron se identifiquen responsabilidades y se ejecute una auditoría.

Ante esta situación, la máxima autoridad de la Contraloría señaló que este tipo de problema tiene como punto de partida la elaboración deficiente de los expedientes técnicos.

“Un proyecto no se puede aprobar cuando no se tiene el presupuesto, el gran problema son los estudios técnicos mal hechos , después falta plata, y esa plata no la tiene el ejecutor”, enfatizó.

Nelson Shack aseguró que se identificarán responsabilidades en malos funcionarios y autoridades. Foto: Rosa Quincho/URPI-LR

El funcionario planteó que debe priorizarse un plan de contingencia para que los estudiantes cuenten con aulas prefabricadas para que reciban clases. “No sé por qué el plan de contingencia lo sacaron del expediente técnico . Urge módulos de estudio para los niños”, insistió Nelson Shack.

Identificarán responsabilidades

También aseguró que la Contraloría General identificará responsabilidades (civiles, penales y administrativas) en malos funcionarios y autoridades. “Seguro ha habido problema de inconducta funcional, ineficiencia, hasta podría haber corrupción”, recalcó.

Líneas seguidas, anotó que es necesario un expediente de saldo de obra, el cual determinará si la infraestructura (avance de 20%) se demuele para estructurar un nuevo proyecto.

Los docentes del colegio Mater Admirabilis pidieron el cambio del consorcio ejecutor.