Canta: buscan a anciano de 85 años desaparecido en extrañas circunstancias

Desde el 24 de octubre, Juan Alfonso Linares Linares (85) es buscado exhaustivamente por sus familiares, luego de desaparecer en extrañas circunstancias en el Fundo Huabayor, situado en el distrito limeño de Canta. Es de tez trigueña, ojos negros, nariz aguileña y de contextura delgada.

La última vez que Isabel vio a su padre, él sonreía. Fue un domingo 23 de octubre. Ella había ido a visitarlo al lugar donde residía, en el distrito de Canta. Allí conversaron y rieron, como siempre. Sin embargo, al día siguiente, ese recuerdo alegre se convertiría en el más triste de su memoria.

“El lunes 24 de octubre, al promediar las 5.00 a. m., llamé a mi padre para hacerle recordar que tome sus pastillas; sin embargo, no contestó ninguna de mis llamadas. Voy a su hogar (vivo en Lima Centro) y me doy cuenta de que la puerta de su dormitorio estaba cerrada por fuera. Cuando logramos ingresar, no había nadie”, detalló para La República.

Llena de angustia, Isabel revisó todos los espacios de la vivienda y halló dos notas que, desde entonces, analiza intentando buscar algún indicio sobre el posible paradero de su padre.

“Al entrar a su cuarto vi dos notas sobre su mesa, fue el peor momento de mi vida. Una decía: “Hoy, 24 de octubre, emprendo mi último viaje, espero, sin retorno”, con sus huellas digitales para autenticar que el mismo lo había escrito, y fuera del sobre: “La vida es bella mientras uno esté sano, no tenga dolencias y no tenga 85 años”, recordó.

Actualmente, el caso se encuentra en la Unidad de Desaparecidos de la Central Operativa de Investigación Policial (Dirincri) de Lima. Los efectivos policiales han registrado el hogar de Juan Alfonso Linares en búsqueda de pistas que puedan guiar la investigación.

“No sé si mi padre intentó acabar con su vida porque no quería seguir percibiendo los estragos de su avanzada edad o si alguien le hizo daño. Él era una persona muy amable y confiada, siempre ayudaba a los demás, era muy desprendido del dinero, por lo que una de las hipótesis es que, tal vez, un externo está detrás de su desaparición”, comentó.

Exige apoyo de las autoridades

En este contexto, Isabel Linares exigió el apoyo de las autoridades correspondientes. “Por favor, solicito puedan buscar en el río Chillón antes de que su caudal aumente y hallarlo sea imposible. Desde que él ya no me acompaña físicamente, he pegado afiches en todo Lima, he acudido a distintos medios de comunicación y lo seguiré haciendo. Quiero verlo sonreír de nuevo, una vez más”, manifestó.

Si ves a Juan Alfonso Linares, contacta con:

Juan Alfonso Linares Linares, tiene 85 años, es de tez trigueña, ojos negros, nariz aguileña y de contextura delgada. La última vez que fue visto llevaba un pantalón de vestir color oscuro, botines, polo manga larga cuello redondo y una casaca marrón oscura.