Agricultores exigen presupuesto para atender emergencia agraria por falta de lluvias

Los integrantes de la Federación Departamental de Campesinos de Puno y la delegación de la asociación de productores agrarios, este lunes 5 de diciembre, emprendieron una movilización de protesta exigiendo al Gobierno central presupuesto para la implementación de planes concretos en el marco de la declaratoria de emergencia por déficit hídrico.

Hace unos días, el Gobierno promulgó el decreto supremo que declara a la gran mayoría de localidades de la región de Puno en estado de emergencia como consecuencia de la ausencia de lluvias, que viene causando estragos en la agricultura.

La ausencia de precipitaciones en los meses de agosto a diciembre no ha permitido sembrar productos como la papa, quinua, cañihua, habas, cebada y otros. Prácticamente, para el próximo año no habrá granos andinos, puesto que no se produjo dicho fenómeno atmosférico en su oportunidad. Ahora, en algo se puede recuperar los cultivos del primer alimento mencionado; sin embargo, ello dependerá de las lluvias, dijo el secretario general de la Federación Departamental de Campesinos de Puno, Julián Paucar.

El dirigente campesino señaló que se necesita al menos 30 millones de soles para implementar planes para apoyar a los campesinos y así recuperar sus sembríos. Los manifestantes realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad puneña y luego llevaron a cabo un plantón en la sede del Gobierno Regional de Puno.