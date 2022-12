Rector UAP: “Sunedu distorsionó nuestras cifras para denegar el licenciamiento”

El rector de la Universidad Alas Peruanas (UAP), Alejandro Cruzata, designado por la nueva administración de la casa de estudios, garantizó que la información financiera que presentaron ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para obtener licenciamiento se encuentra debidamente sustentada, por lo que insistirán en continuar con el proceso.

El último 18 de noviembre, Sunedu denegó el licenciamiento a la UAP, alegando, entre otros presuntos hechos, que la entidad entregó información financiera incorrecta, lo que fue rechazado por el rector Cruzata.

“Los especialistas que hemos consultado revisaron la resolución de la Sunedu y detectaron irregularidades y distorsiones que no deberían presentarse en un proceso de licenciamiento serio, porque afecta directamente al futuro profesional de miles de jóvenes estudiantes, así como a decenas de trabajadores del centro universitario”, explicó Cruzata.

“El aspecto más cuestionable se presenta en la esencia y valoración del tema financiero. La UAP logró estabilizar, sanear y proyectar de manera equilibrada y sostenible su situación financiera, producto del trabajo permanente de la nueva administración. Sin embargo, Sunedu, en su resolución de denegatoria de licenciamiento, claramente ha alterado las cifras presentadas por la UAP y así pretende sostener que no hemos cumplido con sustentar el aspecto económico”, dijo el rector.

La actual administración de la UAP no tiene relación con la familia Ramírez, que se apoderó de la entidad universitaria mediante acciones ilegales que conllevaron a que la Sunedu dispusiera su intervención. La actual gestión encabezada por una nueva administración ha emprendido la recuperación de la universidad y se encuentra en pleno proceso de licenciamiento. La familia Ramírez estuvo vinculada con Fuerza Popular.

“Esa imagen corresponde al pasado. Hoy, la UAP está a cargo de una nueva administración que ha trabajado en retirar absolutamente toda presencia de asuntos familiares o cualquier vínculo político sea con quien sea, a tal punto que la Sunedu ha sido informada y ha reconocido que, hoy, la UAP es una casa de estudios dedicada exclusivamente a la tarea educativa”, precisó el rector.

“Sería absurdo que la UAP se presente a un licenciamiento sin tener en orden las finanzas, luego de haber trabajado arduamente en reformar la universidad y tras haber realizado una inversión de 210 millones de soles. Por esta razón, para ratificar que contamos con solidez financiera, hemos procedido a contratar a una prestigiosa auditora internacional para que corrobore que presentamos información correcta a la Sunedu y que esta entidad distorsionó nuestras cifras y ni siquiera solicitó nuestra opinión para contrastar argumentos”, expresó la autoridad universitaria.

“La nueva administración de la UAP ha logrado la estabilización y ha proyectado su continuidad económica de manera equilibrada y sostenible, con esa convicción presentamos nuestros estados financieros a la Sunedu, que, lamentablemente, ha distorsionado las cifras, situación que demostraremos”, reiteró el rector de la UAP.

Alejandro Cruzata también expresó sorpresa y contrariedad porque la resolución de la Sunedu se conoció por un medio de comunicación en el mismo momento en que aparecía la resolución en el diario oficial El Peruano, como corresponde.

“Se ha cometido un grave error al filtrar información económica errónea y distorsionada por la Sunedu. Son números que no corresponden a las presentadas por la UAP”. Añadió que el asunto contiene una seria irregularidad por cuanto “existe una cláusula de confidencialidad con Sunedu, según la cual la información financiera contenida en los expedientes de licenciamiento no puede ser difundida públicamente. Más aún, el material publicado en un diario económico no corresponde a la información que fue presentada por la universidad”, señaló Cruzata.

El rector de la UAP reiteró que la casa de estudios continuará con el proceso de licenciamiento. “Vamos a exigir que nuestro legítimo derecho a contar con un licenciamiento sea reconocido por la Sunedu. De ser necesario, recurriremos a las instancias que sean necesarias para hacer respetar nuestro derecho como institución universitaria y los de nuestra comunidad”, apuntó el rector Alejandro Cruzata.