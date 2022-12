Mañana decidirán si cierran playas por la gripe aviar

La ministra de Salud, Kelly Portalatino, informó que mañana se definirá si es que se cierran las playas ante el aumento de aves fallecidas a causa de la gripe aviar en distintas zonas del litoral peruano.

La titular del Minsa sostuvo que el Instituto Nacional de Salud (INS) y el viceministro de Salud Pública, Luis Fuentes Tafur, así como el Servicio de Sanidad Agraria (Senasa) y el Servicio nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en una labor articulada, trabajan en el cerco epidemiológico y en las tomas de muestras de contactos directos de personas que ha estado expuestas al virus. ‘ ’El lunes, en horas de la tarde, se van a reunir de nuevo para ver (qué hacer) porque han aumentado las cifras de muerte de estos pelícanos y, por ende, es necesario tomar otras medidas que sean en favor de nuestros hermanos que están en todo el litoral del norte y también ahora en la capital’' , señaló Portalatino.

Respecto al tiempo de cierre de los balnearios, la ministra de Salud indicó que eso lo determinarán los expertos.

Vale mencionar que si bien la gripe aviar ha afectado, sobre todo, a aves marinas, como pelícanos, algunos animales de traspatio también se han contagiado, entre ellas las aves de corral. Sobre esto último, el coordinador nacional de Zoonosis del Minsa, José Bustamante, pidió a la población no alarmarse, pero sí seguir las medidas preventivas, las cuales incluyen no manipular animales.

Mensaje. Ministra Portalatino pide mantener la calma. Foto: Andina

Contagio en personas

Hasta el momento no se han registrado casos de gripe aviar en personas, de acuerdo a la ministra de Salud. No obstante, Bustamante no descartó que el contagio sea posible en humanos, aunque las posibilidades sean bajas. Esto dependerá de distintas condiciones, como el tiempo de exposición a animales infectados, el estado inmunitario de la persona y la cantidad de virus con el que tenga contacto.

En ese sentido, aseveró que se ha alertado a todos los establecimientos de salud para que sepan cómo actuar ante un posible caso.

Seguridad de alimentos

En tanto, el experto reiteró que no existe riesgo alguno en el consumo de alimentos, incluso si el ave estaba contagiada, pues todo microorganismo queda eliminado en el proceso de cocción. Esto abarca a los huevos, ya que la enfermedad no se transmite de manera transovárica, aseguró Bustamante.

El dato

Acciones. La Diris Lima norte realizó la vigilancia en las playas Santa Rosa y Ancón. Y la Fiscalía Ambiental verificó el entierro de aves muertas en playas de Chimbote.