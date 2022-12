“Me quedé dormido porque no me interesa”: joven llegó tarde a local de votación en Chiclayo

Segunda vuelta en Lambayeque. Un joven de nombre Christian, natural de Chiclayo, llegó a su centro de votación pasadas las 5 p. m. y, por lo tanto, no pudo ejercer su derecho a sufragio. En diálogo con los medios de prensa, el ciudadano indicó que se quedó dormido porque no le interesan estas elecciones.

“Me quedé dormido porque sinceramente no me interesa”, señaló. En esa línea, refirió que no confía en que las nuevas autoridades puedan hacer un cambio en la región y en su localidad.

“Las autoridades no van a hacer nada y eso me desanima bastante”, añadió con claro desgan, y expresó que el voto debería ser voluntario y no obligatorio. Este joven sí participó en la primera vuelta.