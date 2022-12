Segunda vuelta elecciones 2022: ¿a qué hora saldrán los primeros resultados oficiales de la ONPE?

Las elecciones regionales 2022 tendrán una conclusión y mostrarán a los respectivos representantes este domingo 4 de diciembre. El acto de sufragio se realizará en el marco de la segunda vuelta electoral en algunas regiones del país.

¿A qué hora saldrán los primeros resultados oficiales de la ONPE?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que saldrán los primeros resultados oficiales ese mismo día de la segunda vuelta a las 10.00 p. m.

Carla Cueva, subgerenta de capacitación y formación electoral de la ONPE, dijo para Andina que, dado que hay menor número de candidatos, se podrá obtener los resultados en un menor tiempo.

“El sufragio será más rápido y el escrutinio podrá terminar también más rápido”, indicó Cueva, quien también señaló que este proceso será más rápido para el elector, ya que tendrá menos opciones para decidir su voto.

¿Qué regiones tendrán segunda vuelta?

En esta segunda vuelta electoral del 4 de diciembre participa Amazonas, Cajamarca, Callao, Cusco, Lambayeque, Lima Provincias, Moquegua, Pasco y Piura. En estas regiones ninguna de las agrupaciones superó la valla del 30% de votos exigidos por la ley electoral.

PUEDES VER: Dónde consultar mi lugar de votación para esta segunda vuelta 2022

¿Qué pasa si no voto en estas elecciones?

Como el sufragio es un deber ciudadano, no acudir a la conclusión de este proceso electoral podría generar una multa. Asimismo, si no acudiste a la primera vuelta y no puedes acudir a esta, la multa sé acumula como una más. Los montos que deberás pagar son los siguientes, según la Ley n.º 28859: