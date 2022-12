¿Este jueves 8 y viernes 9 de diciembre son feriados en Perú? Esto dispuso el Gobierno

Se acerca un nuevo feriado largo. Este jueves 8 y viernes 9 de diciembre coinciden con el homenaje a la Inmaculada Concepción de María y la batalla de Ayacucho, respectivamente, por lo que el Gobierno de Pedro Castillo dispuso cuatro días de descanso juntos y de fin de semana para el último mes de 2022, que incluye el sábado 10 y domingo 11 . Será una oportunidad para viajar y realizar los preparativos de Navidad y Año Nuevo.

¿Por qué es feriado el 9 de diciembre?

La Ley 31381, aprobada por el Congreso en 2021, decreta que, por primera vez, el próximo 9 de diciembre sea feriado nacional en conmemoración a la batalla de Ayacucho.

La norma modificó el artículo 6 del Decreto Legislativo 713 tras la promulgación del presidente Castillo Terrones. Esta ley reúne los descansos remunerados de los empleados del sector privado y, a su vez, dispuso al 9 de diciembre como feriado nacional para conmemorar la batalla de Ayacucho.

¿Habrá clases en los colegios públicos el jueves 8 y viernes 9?

De acuerdo al Ministerio de Educación, tanto en el jueves 8 como en el viernes 9 de diciembre no habrá clases a nivel nacional en los colegios públicos y en los privados, ya que esta disposición aplica para todas las instituciones del país.

¿Cuáles son los feriados de 2022?

Además del 8 y 9 de diciembre, hay 10 feriados dispuestos para este año, según la Ley 31381:

Año Nuevo (1 de enero) Jueves Santo y Viernes Santo (movibles) Día del Trabajo (1 de mayo) San Pedro y San Pablo (29 de junio) Fiestas Patrias (28 y 29 de julio) Santa Rosa de Lima (30 de agosto) Combate de Angamos (8 de octubre) Todos los Santos (1 de noviembre) Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) Día de la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre) Navidad del Señor (25 de diciembre).

Este 9 de noviembre se conmemoran 197 años de la batalla de Ayacucho, como parte de la lucha emancipadora en Perú. Foto: Andina

Batalla de Ayacucho

Esta batalla sucedió en la pampa de la Quinua, en Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. La victoria de los patriotas supuso la salida del contingente militar realista más importante que seguía en pie, y selló la declaratoria de independencia del Perú con una capitulación militar que determinó el fin de las tropas del Virreinato del Perú.

¿En qué se diferencia un feriado de un día no laborable?

Así como el 8 y 9 de diciembre, los feriados son estipulados por ley, son remunerados y no se compensan, según el Gobierno. En cambio, si no trabajas en los días no laborables, tendrás que recuperar las horas no trabajadas.