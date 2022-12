Madre e hijo se salvan de milagro tras incendio de vivienda en Arequipa

Arequipa. Un incendio se produjo el último jueves en una vivienda del sector Ciudad de Dios, en Yura, y causó alarma entre la ciudadanía. Una madre y su hijo, que pernoctaban en el domicilio, se salvaron de milagros. El fuego fue controlado con apoyo de vecinos y de los bomberos .

De acuerdo al reporte preliminar, el siniestro inició al promediar las 10.00 p. m. Los afectados se percataron del fuego y rápidamente salieron muy asustados a la calle. No tuvieron tiempo de rescatar el dinero que guardaban en el domicilio ni de retirar otros bienes.

Se conoció que la vivienda alquilaba tres locales en su frontis , donde funcionaba una librería, una tienda de plásticos y un depósito de gas.

La propietaria del domicilio Elvira Huamani contó que perdió varios de sus bienes y solicitó apoyo.

“Todo se ha quemado, mi ropa, mis frazadas, mi cama, mi dinero. Tenía más de 10.000 soles ahorrados para construir mi segundo piso y todo lo he perdido. Yo me trabajo vendiendo comida, me levanto a la 1 de la madrugada para preparar lo que voy a vender”, contó la adulta mayor a Radio Yaraví.

Las personas que deseen apoyar a los ciudadanos afectados pueden comunicarse al 958021210.