Madre denuncia que Hospital del Niño dio de alta a su hijo con aneurisma cerebral

La madre de familia, Sheyla Rodríguez García, denuncia que el Hospital del Niño de Breña otorgó el alta a su hijo, de 13 años, con aneurisma cerebral y con medio cuerpo paralizado. Asimismo, señaló que le han obligado a llevarse a su pequeño. Esto, pese a que sigue con los fuertes dolores de cabeza.

Asimismo, Sheyla indicó que recibió malos tratos por parte de las enfermeras. “Por el cargo que tienen, uno no tiene por qué aguantar y soportar sus malos tratos y las humillaciones que nos dan a diario aquí”, señaló la mamá del paciente.

De acuerdo a la denunciante, a su menor le han efectuado una embolización y tenía programado otra más para esta semana; sin embargo, le han avisado que se tiene que recuperar para que le realicen el procedimiento . “Tiene fuertes dolores de cabeza y la mitad de su cuerpo no lo puede mover y así le quieren dar de alta. Yo soy de provincia, no tengo dónde quedarme ni familia aquí. Lastimosamente, tengo que dormirme en emergencia”.

“Ayer cuando hablé con el doctor aseguró que no lo había dado de alta a mi hijo. Luego, cuando les comento eso a las enfermeras, me tildan de mentirosa y me dicen que eso no es cierto. Me apuran y presionan para que gestione el alta”, agregó.

Sheyla pide desesperadamente que su pequeño pueda quedarse internado en el Hospital del niño de Breña para que se pueda recuperar. “Todos tenemos los mismos derechos, solo pido que sean más humanos y se hagan responsables”