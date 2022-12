Incendian fiscalía que dejó libres a implicados en crimen de escolar

Óscar Chumpitaz y Elías Navarro

“Queremos justicia”. “Pedimos seguridad”. “Daniel presente”, “Asesinos”. Con estas consignas, decenas de pobladores de la comunidad de Aycas, región Ayacucho, quemaron llantas y saquearon la sede principal del Ministerio Público en protesta contra la decisión de dejar en libertad a los implicados en la muerte de Daniel Quispe Bautista, el escolar de 18 años asesinado por sus compañeros de colegio el pasado fin de semana en el distrito de Luricocha, provincia de Huanta.

Tras horas de protestas que se extendieron hacia los locales del Frente Policial Huanta y la División de Investigación Criminal, las autoridades confirmaron cuatro heridos, aunque solo uno de ellos fue trasladado al hospital de Huamanga. La médica legista Hatsumi Atencio relató que los manifestantes tomaron el primer piso de las instalaciones golpeando a cuatro trabajadores, quienes tuvieron que huir del lugar.

Los incidentes se iniciaron en la mañana cuando un grupo de manifestantes, entre ellos familiares del escolar fallecido, llegaron hasta el local del Ministerio Público con sede en Huanta. Enardecidos, ingresaron al local, sacaron carpetas fiscales y las lanzaron al fuego.

El crimen. Delfina Bautista halló a su hijo enterrado. Foto: difusión

Adolescentes detenidos

Hombres y mujeres protestaban por la liberación de los menores implicados en el asesinato de Daniel Quispe, cuyo cuerpo fue enterrado al lado de una vivienda abandonada. El último lunes, personal policial de la comisaría de Huanta capturó a los presuntos involucrados en el asesinato.

Se trata de B. M. Q. S (16), quien lo habría atacado con un arma blanca (cuchillo) hasta provocarle la muerte. Este habría tenido como cómplice a I. D. C. S. (15). Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades. Vale precisar que la detención de ambos adolescentes se dio luego de que el menor K. P. (17) alertara a la policía sobre lo sucedido. Este habría presenciado el crimen y decidió no callar.

Delfina Bautista Villegas (38), madre de la víctima, denunció la desaparición de su hijo el viernes por la noche. Este había salido para reunirse con sus amigos, quienes lo habían invitado para tomar licor. No volvió a casa. Los deudos señalaron que el fiscal de Familia no actuó correctamente, pues no habría solicitado ante el juzgado la detención preliminar con el argumento de que no fueron intervenidos en flagrancia.

Delfina Bautista lamentó que los operadores de justicia intenten defender a los sospechosos. Mientras que el jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho, Gustavo Pacheco, indicó que se reunieron con el fiscal y que los actos de investigación se vienen agotando para solicitar al Poder Judicial la medida de coerción que corresponde.

Además, precisó que por no tratarse de un caso de flagrancia la Policía no estuvo legitimada para detener a los adolescentes.

Nada justifica violencia

Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo señalaron que ninguna situación adversa legitima el uso de la violencia en un Estado de derecho. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito Fiscal de Ayacucho y el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno se trasladaron ayer mismo a Huanta para tomar acciones inmediatas a nivel administrativo y disciplinario.

“Las protestas no legitiman la violencia. Supervisamos la investigación del personal fiscal y policial, y acompañamos al padre de la víctima, quien pidió nuestra intervención ante la Fiscalía”, señaló la Defensoría.

Datos

Fiscal. Cuando se esperaba la detención preliminar para los dos menores, no se hizo, y tras 72 horas el Ministerio Público dispuso su libertad inmediata.

Sanción. El fiscal responsable podría ser sancionado por la ODCI.