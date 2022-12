Regidores sobre Arturo Fernández: “No quiero pensar que Trujillo ha elegido a un loco”

En la última sesión de Concejo, por unanimidad, los 15 regidores provinciales acordaron emitir un pronunciamiento contra el alcalde electo de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, por sus constantes declaraciones agravantes sobre posibles actos de corrupción, en los diferentes medios de información.

“No quiero pensar que Trujillo ha elegido a un loco, pues no puede salir a los medios todos los días a atacar. Soy una docente y no voy a permitir que un tipo que está haciendo del insulto su emblema, nos llame delincuentes, miserables, no se lo permito. Él se camufla para evitar dar la cara, espera que nos retiremos para atacar; lo reto a que diga con nombre propio quién recibe dinero”, expresó la concejal Olga Cribilleros.

Alcalde ofreció auditorias y denuncias penales para gestión saliente. Foto: difusión

El pronunciamiento fue a iniciativa de la regidora Olga Cribilleros, quien aseguró que Fernández Bazán, casi todos los días, acusa a su persona y al pleno de regidores de estar inmersos en posibles actos de corrupción. Ante dicha situación, se emitió el siguiente pronunciamiento por votación unánime: “El Concejo Provincial expresa el total rechazo y condena las expresiones vertidas por el señor Arturo Fernández Bazán en contra de los miembros del Concejo Provincial de Trujillo”.

Arturo Fernández respondió que no se puede esperar nada de un concejo que ha estado agachado todo el tiempo y ha sido la servidumbre del alcalde José Ruiz.

Mencionó que ha sido la única persona que ha salido a denunciar sobre actos de corrupción en la Beneficencia Pública, de la concesión del cementerio Jardines de la Paz, la comisaría Ayacucho, los viajes pagados por el municipio a los regidores, entre otros.

“Que los regidores salgan a dar cuentas de sus viajes que han hecho durante estos 4 años con la plata de los trujillanos y de los asesores pagados que han tenido. Por eso no hay plata para pagar al Segat y ellos son los culpables”, dijo.

“El alcalde de San Isidro está preso por no hacerle caso a al OSCE en una licitación millonaria de un tema de limpieza pública y lo mismo puede pasar con la licitación de los patrulleros y otras obras de colegios que la OSCE ha rechazado y, a pesar de eso, la municipalidad le ha dado la buena pro a empresas que no calificaban”, agregó.

“Todas esas irregularidades voy a denunciar a partir del 2 de enero, cuando investigue los documentos de las obras que los regidores ni siquiera lo quieren ver”, indicó.

“Vamos a hacer auditorias y denuncias penales, si es posible en Lima porque el Poder Judicial de La Libertad, no quiere ver o actuar contra los actos de corrupción de José Ruiz, parece que está ciega, sorda y muda”, finalizó.