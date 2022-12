Quinta ola: decano médico del Perú consideró tardías las medidas del Minsa

Desde Chiclayo, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, se pronunció sobre las nuevas medidas para frenar la COVID-19 que dio a conocer el Ministerio de Salud (Minsa), este jueves 1 de diciembre, tras el inicio de la quinta ola.

“El anuncio es un poco tardío porque nosotros lo advertimos desde hace tres semanas, pero ahora recomendamos que se trabaje para evitar el incremento de casos. Nuestro objetivo como orden profesional es alertar y prevenir que la población se enferme”, enfatizó.

En conversación con La República, Raúl Urquizo sostuvo que en otros países no se está utilizando la mascarilla porque la cobertura de inmunizaciones es mayor. No obstante, en el Perú, 3 millones de personas no han sido vacunadas y continúan existiendo brechas de camas UCI, plantas de oxígeno, personal de salud, entre otros.

La autoridad médica sostuvo que en otros países la cobertura de inmunizaciones es mayor. Foto: Rosa Quincho/URPI-LR

“Le pedimos a la ministra de Salud (Kelly Portalatino) que se asesore mejor, porque la enfermedad no tiene color político y nuestra preocupación son las fiestas navideñas que concentran un gran número de personas. Sugerimos a las autoridades que las decisiones deben ser rápidas”, puntualizó el galeno.