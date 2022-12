Miraflores: empleada de restaurante de comida rápida acabó herida tras una balacera

Una trabajadora de la conocida cadena de hamburguesas Bembos resultó herida tras una balacera en la cuadra 18 de la avenida Benavides, en el distrito de Miraflores. De acuerdo con la denuncia policial, se dio un fuego cruzado entre delincuentes y una víctima de robo en plena avenida.

Los familiares de la afectada la trasladaron a una clínica privada; sin embargo, no la atendieron porque no tenía activado el seguro, a pesar de que ya llevaba más de 5 meses como empleada. Además, ante casos de emergencia, cualquier centro hospitalario sea privado o público no puede negar la atención al paciente. Finalmente, ella fue recibida en el Hospital Casimiro Ulloa.