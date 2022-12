Con información de Óscar Chumpitaz, enviado especial a España

Se cree que pasar demasiado tiempo en los teléfonos celulares y las redes sociales puede generar un aumento en la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental, particularmente entre los niños y adolescentes.

Sin embargo, algunos investigadores sugieren que la creencia común está equivocada. Incluso ponen en duda que las pantallas sean responsables de amplios problemas sociales, como las crecientes tasas de ansiedad y de privación del sueño entre adolescentes. En la mayoría de los casos, dicen, el teléfono es un espejo que revela problemas que tendría un niño aun sin este aparato.

María Zabala, periodista española especializada en ciudadanía y educación digital, concedió una entrevista a La República durante la quinta edición de la conferencia mundial enlightED sobre educación, tecnología e innovación, organizada por la Fundación Telefónica en Madrid, y manifestó que dejarles un celular o una tablet a los niños, desde muy corta edad, se ha convertido en una escena muy habitual en todo el mundo.

—Hasta hace poco entregábamos un celular a nuestros hijos para que se distraigan. ¿Hoy darles un smarphone es peligroso?

—En tecnología, la solución no es prohibir, sino conocer a tu hijo. ¿Cuánto tiempo de pantallas es demasiado? ¿Cómo evito que mi hija esté pendiente de los ‘me gusta’ y de los seguidores, o que mi hijo consuma contenidos inadecuados en internet? Cada niño es un mundo..

—¿Cuál es el momento oportuno para darles a los niños un celular?

—Tenemos que enseñarles a manejar su educación con las pantallas. Sin embargo, buscamos una respuesta rápida que resuelva milagros, pero no la hay.

Señala también que es una pregunta muy frecuente y que viene determinada por la falta de experiencia de los padres.

—Pero ¿cómo deben actuar los padres?

Zabala, madre de tres hijos y autora del blog sobre educación familiar iWomanish, dice que lo importante es tener en cuenta que el mundo digital tiene peligros que no existen en el real. “Es vital poner ciertos límites. Al igual que no le dejas a tu hijo salir solo a la calle antes de cierta edad, tampoco debes permitirle descargar ciertas aplicaciones”, manifiesta.

—¿Qué aconsejaría a los padres?

—Primero, dejar a un lado los prejuicios: no todos los niños son iguales. Segundo, buscar el momento adecuado, y no lo ofrezcas como un regalo, sino como algo que le prestas. También aconsejaría configurar el teléfono adecuadamente con una cuenta de usuario en la que el niño esté dado de alta como menor, de manera que necesite tu aprobación cada vez que quiera descargarse una aplicación, y por último establecer normas y hablar más. En este caso no se trata de prohibir, sino de establecer reglas de uso y educarles en el uso de la tecnología.

—¿Estos cuatro puntos son claves?

—Sí, no hay que darles a los niños demasiada autonomía, y otra clave consiste en educarles para que aprendan a gestionar la tecnología a la que les damos acceso. Con un niño de 14 o 15 años es más difícil poner límites, pero con uno de 12 resulta más sencillo. Tienen que aprender que deben ganarse la confianza de sus padres antes de tener acceso a ciertas cosas, como en otros aspectos de la vida.

—¿La adicción al teléfono móvil es uno de los riesgos que más preocupan?

—Las herramientas de control parental pueden ser útiles para determinar cómo usar el celular. Los papás tienen que saber que darles un móvil a sus niños es empezar una etapa completamente nueva, tanto para la familia como para la relación con sus hijos. Es ponerle el mundo en sus manos.

A través de cursos, conferencias y talleres sobre alfabetización digital, el objetivo de María Zabala es la reflexión conjunta sobre los cambios que ha introducido la sociedad digital en nuestras vidas y en la crianza.