El 70% de peruanos considera que las personas con VIH sufren de discriminación

Cada 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. En esta fecha, diversas organizaciones se unen para promover y difundir métodos para prevenir el contagio del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y así evitar el desarrollo de su enfermedad.

Según las Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), se estima que 98.000 personas viven con VIH en el país y, de acuerdo a la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos realizada por el Ministerio de Justicia, el 70% de peruanos cree que las personas que tienen esta condición sufren de algún tipo de discriminación.

En otro reporte, el 47% de peruanos que tuvo un resultado positivo al virus, y que reside en Lima, Callao, Arequipa, Iquitos y Piura, dijo haber sufrido alguna experiencia de discriminación relacionada con su enfermedad en el periodo de un año.

Los entrevistados manifestaron haber sido excluidos de alguna actividad social, religiosa o familiar, además de que habían recibido insultos, acoso verbal o agresión física.

Así lo estableció el informe “Índice de estigma y discriminación hacia las personas con VIH en Perú”, ejecutado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ONUSida, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y AHF Perú.

¿Por qué se discriminan a las personas con VIH?

Para el Dr. José Luis Sebastián, director regional para la región andina de AHF, una de las razones más comunes de rechazo a este grupo es el desconocimiento.

“Generalmente, en el fondo, hay un temor de recibir la infección de forma casual, (pero) el VIH no se transmite por vía aérea, no se transmite por contacto, más del 98% de casos en el Perú han sido por transmisión sexual. Sin embargo, las personas quieren evitar que la gente entre a trabajar o que compartan espacios comunes con otros”, indicó en entrevista con La República.

Cuatro historias de discriminación a peruanos con VIH

Marlon Castillo, coordinador de Givar Perú, compartió con este medio cuatro experiencias de discriminación sufrida por peruanos con VIH, que fueron recogidas por su organización.

En Arequipa, una clínica le impuso a un hombre que debía pagar 30% más de la tarifa normal para operarse por una apendicitis, debido a que tenía el virus de la inmunodeficiencia humana. Según el local, los insumos que se iban a utilizar podían contaminarse.

“Nosotros dijimos: ‘¿No se esterilizan los instrumentos? ¿No se usan las medidas de bioseguridad?’. Hay personas con VIH que pueden estar en periodo de ventana, es decir, tener el virus y no salir en su prueba positivo porque están en su periodo de incubación”, remarcó Castillo.

En otra ocasión, un profesor de comunicaciones de una comunidad nativa, en Tarapoto, se dirigió a un establecimiento de salud para realizarse un examen de dengue debido a que se encontraba vomitando reiteradas veces.

Sin embargo, los especialistas le aplicaron una prueba de VIH sin su consentimiento y de la cual salió positivo. Además, uno de los enfermeros no respetó su privacidad y le contó el resultado a la dueña de la casa donde vivía el docente y a parte de la comuna.

“Tuvo que hablar con el teniente gobernador porque tenía que irse del pueblo, no había otra forma de remediar el problema. Finalmente, renunció a esa plaza que había ganado en ese colegio. Se queda sin empleo y se tiene que ir del pueblo exiliado”, lamentó el representante de Givar Perú.

Los dos últimos casos fueron en el hospital Dos de Mayo. En el primero, una mujer acudió a este nosocomio para hacerse una endoscopia, pero —al ser VIH positivo— le dijeron que su turno debía ser el último. “Si nosotros no sacábamos una alerta de esa situación, la señora no se atendía. Luego le dan una receta, no le dicen ni qué, para qué es, cómo hay que tomarla. Van a la farmacia y está todo cerrado porque ya no había atención”, afirmó Marlon.

“(En la segunda experiencia) cuando va al consultorio, el mismo personal delante de toda la gente dice: ‘¡Pero, señor, usted no me ha informado que tiene sida! No se le puede atender ahorita, tiene que esperar porque, además, la operación no va a ser ahora, tiene que ser cuando los insumos estén a punto de ser descartables’”, agregó.

¿Cómo prevenir el contagio del VIH?

El Dr. José Luis Sebastián aseguró que la Educación Sexual Integral (ESI) es un componente importante para la prevención de contagios de VIH.

“La ESI es clave porque hace que la gente no vea el tema de la sexualidad humana como algo oscuro, cuando en la mayoría de los casos de personas que han adquirido VIH es porque no tenían manejo de información sobre su sexualidad. Yo creo que una ESI efectiva bajaría bastante este desconocimiento y ayudaría a que las personas que viven con VIH no sean objeto de humillaciones”, manifestó.

¿Se puede contagiar de VIH cuando el virus es indetectable?

El director de AHF explicó que, según los últimos estudios, cuando el virus es indetectable en la sangre no hay peligro de transmisión.

“No quiere decir que deban dejar de utilizar métodos de barrera porque las personas que viven con VIH se pueden re infectar. La calidad de vida va a ser óptima porque el virus está ausente de su organismo. Si tiene un encuentro sexual, no lo va a transmitir ”, señaló.

Canales de ayuda

Puedes solicitar ayuda a la Defensoría del Pueblo si tus derechos no son respetados. Esta institución ofrece información sobre consultas legales, las entidades o vías a las que puedes acudir para hacer valer tus derechos.

Tu solicitud puede ser atendida como queja, petitorio o consulta. Dependiendo del tipo, cuentan con un tiempo de respuesta.